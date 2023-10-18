Yasak Elma dizisindeydi... Acı haber sonrası oyuncuya taziye mesajları yağdı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin oyuncularından Şebnem Dönmez aldığı acı haberle sarsıldı. Dönmez annesini kaybetti. Şebnem Dönmez'in oynadığı Yasak Elma dizisi geçtiğimiz sezon final yapmıştı.

Yasak Elma dizisindeydi... Acı haber sonrası oyuncuya taziye mesajları yağdı

Geçtiğimiz sezon sonunda final yapan Yasak Elma dizisinin oyuncularından Şebnem Dönmez aldığı acı haberle sarsıldı. Başarılı oyuncunun annesini kaybettiği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Son olarak Yasak Elma dizisinde seyirciyle buluşan Şebnem Dönmez iki aydır sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin vefatıyla sarsıldı.

Şebnem Dönmez annesi Saadet Dönmez‘i kaybetti. Geçen sezon Yasak Elma dizisiyle seyirci karşısına çıkan Dönmez, iki aydır pıhtı atması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören annesinin vefatıyla sarsıldı.

Yasak Elma dizisindeydi... Acı haber sonrası oyuncuya taziye mesajları yağdı - Resim : 1

Pazar sabahı yaşam savaşı kaybeden 72 yaşındaki Saadet Dönmez, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu dostları ve sevenlerin desteğiyle ayakta zor durdu.

HAYRANLARI MESAJ YAĞDIRDI

Şebnem Dönmez'in hayranları Şebnem Dönmez'e taziye dileklerini ilettiler. Hayranları adeta başarılı oyuncu için taziye mesajları yağdırdı.

Şebnem Dönmez'in sevenleri ve yakınları cenazede onu yalnız bırakmadılar.

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