Yalı Çapkını dizisine 2 oyuncu girişi! Seyirciler Star TV'ye tepki yağdırdı

Yalı Çapkını dizisine geri döndüler. Seyircileri ayaklandıran gelişmeye Star TV yönetimi sessiz kaldı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisine sevilmeyen iki karakter geri döndü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını’nda çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

Yalı Çapkını dizisi bu sezon yine en çok konuşulan projelerin başında geliyor. OGM Pictures imzalı dizide tansiyon düşmek bilmiyor. Genç kuşağın iki gözde oyuncusu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolünü paylaştığı dizide flaş bir gelişme yaşanacak.

Geçen sezon diziye Pelin karakteriyle damga vuran başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman ile annesi Zerrin’e hayat veren Toprak Sağlam geçen sezon veda ettikleri diziye geri dönüyor. Yurt dışına gitmiş gibi gösterilen Pelin ile annesinin diziye nasıl bir hikâyeyle döneceği ise merak konusu…

DİZİNİN FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

Objektifport.com'da aktarılanlara göre; Yalı Çapkını dizisi haziran 2024 tarihinde final yaparak ekranlara veda edecek. Dizinin finali nasıl olacak şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda

MERT RAMAZAN DEMİR AYRILACAK MI?

Öte yandan bazı haber sitelerinde Mert Ramazan Demir'in siteye veda edeceği öne sürülmüştü. Ancak bu iddialar doğru çıkmadı.