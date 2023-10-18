ATV seyircilerini üzen gelişme... Kuruluş Osman'ı seyredemeyecekler çünkü...

Türkiye'nin gözü Filistin'den gelen haberlere kilitlenmiş durumda. Filistin'deki Hamas ve İsrail arasında yeni bir gerilim başladı. Bu gerilim tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Türkiye'de de bu kapsamda milli yas ilan edildi. İktidar yakın ATV'de flaş bir karar alındı. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi ekrana gelmeyecek.

Bozdağ Film 3 günlük milli yas nedeniyle Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün yayınlanmayacağını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

SEYİRCİLERİ ÜZEN AÇIKLAMA

Kuruluş Osman‘ın yapım şirketi Bozdağ Film 3 günlük milli yas nedeniyle dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağını yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada şu satırlara yer verildi:

“İsrail’in Gazze’de hastaneye yaptığı saldırıda, yüzlerce Filistinli kardeşimizi katletmesi nedeniyle ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilecektir. Bu sebeple bu akşam yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizimizin yeni bölümü yayınlanmayacak, geçen haftaki bölümün tekrar yayını olacaktır. Gazze’de yaşanan saldırıların bir insanlık suçu olduğunu belirtip; çocuk, kadın ve sivillere yönelik yapılan saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz.”

FİNAL İDDİALARI

Öte yandan Kuruluş Osman dizisinin erken final yapacağına dair bazı iddialar haberleştirildi. Ancak bu iddialar doğru çıkmadı.

Önümüzdeki hafta Kuruluş Osman dizisinin kaldığı yerden yayınlarına devam etmesi bekleniyor.