Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik gelişme! Seyirci ters köşe oldu

YALI ÇAPKINI ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi belli oldu mu? Yalı Çapkını yeni sezon bölümleri heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz sezona damga vuran ve izleyici ekran başına kilitleyen dizinin 2. sezonu için heyecan dorukta. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımlarını yayınladı.

NTV.COM.TR’deki habere göre; Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı.



YENİDEN EVLENECEKLER



9 Haziran akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'nın 2. sezon ilk tanıtımında; Ferit ve Seyran'ın evlilik hazırlığı yapması dikkat çekti.



Geçtiğimiz sezon boyunca en çok izlenen diziler arasında yer alan Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit ayrılmıştı. İkilinin ayrılığı seyircileri çok üzmüştü.

Yeni sezonda ise Seyran ve Ferit yeniden evlenecekler.



YENİ OYUNCULAR KATILACAK



Gercekgundem.com editörlerinin edindiği bilgiye göre Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yeni oyuncular dahil olacak. Kadroya katılacak oyuncular şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda.



Yalı Çapkını yeni sezonuyla çok yakında Star'da...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?



STAR TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yayınlanan son tanıtım fragmanında Ferit ve Seyran'ın düğün sahnesine yer verildi.

Dizinin yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon çekimlerinin 15 Ağustos'ta başlayacağı duyurulmuştu.