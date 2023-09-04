Hamsi yerken yapılan hata... Tüm besin değeri yok oluyormuş

Hamsi, Ege ve Karadeniz bölgesinde sıkça tüketilen bir balık türüdür. Ancak, hamsi tüketirken yapılan yaygın bir hata, kılçıklarını ayıklamaktır. Bu hata, hamsinin tüm besin değerini kaybetmesine neden oluyor.

Hamsinin kılçığı, içerdiği kalsiyum, fosfor ve diğer mineraller açısından oldukça zengindir. Ayrıca, Omega-3 yağ asitleri açısından da oldukça zengin olan hamsinin kılçığı, kalp sağlığı için de son derece faydalıdır.

Kılçığıyla tüketilmesi gereken hamsinin, kılçıkları çıkarıldığında besin değerinin büyük bir kısmı kaybolur. Bu nedenle, hamsiyi tüketirken kılçığını ayıklamak yerine, kılçığıyla birlikte tüketmek daha doğru bir tercih olacaktır.

Ayrıca, hamsinin taze olarak tüketilmesi de oldukça önemlidir. Hamsi, taze olduğunda besin değeri en yüksek seviyededir. Bu nedenle, mümkün olduğunca taze hamsi tüketmek sağlık açısından daha faydalı olacaktır.

Yenidonem.com.tr sitesinde aktarılanlara göre; Balığın kılçığında bulunan yüksek miktardaki kalsiyum ve fosfor kemiklerin sağlığı ve dayanıklılığı bakımından son derece önemli. Bu nedenle özellikle kemik erimesi sorunu yaşayanların, hamsi gibi küçük balıkları kılçığıyla tüketmesinde fayda var.

LİMON OMEGA 3'Ü HAREKETE GEÇİRİR

Balığı gerek hazırlarken gerekse tüketirken mutlaka limon sıkın. Limondaki antioksidanlar ve C vitamini balıktaki omega 3'ün vücuttaki kullanımını artırır.

HAMSİ TAVA OLSA DA YESEK DEMEYİN!

Balığı asla kızartmayın çünkü kızartıldığında ağırlığının yarısı kadar yağ çeker, besin değerini kaybeder ve kalori miktarı artar. Izgara yapmak, fırınlamak veya sebzelerle birlikte buharda pişirmek besin değerlerini korumasını sağlar.

ÇITIR ÇITIR OLMASIN

Çok fazla pişirmek protein kaybına neden olur ve proteinin vücudumuz için bir yararı kalmaz. Bu sebeple hafif sulu kalacak şekilde pişirmek gerekir.