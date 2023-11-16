Yağ sıçratmadan kızartma yapma yöntemi! Patatesler çıtır çıtır oluyor

lezzet.com.tr sitesinde yağ çekmeyen çıtır çıtır patates kızartmasının tarifi paylaşıldı! İşte bilmeniz gereken o bilgiler

Malzemeler



1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

2 orta boy patates

2.5 su bardağı ayçiçek yağı

PATATES KIZARTMASININ TARİFİ

Patateslerin kabuklarını soyun. Patatesleri orta kalınlıkta dilimleyin. Patatesleri bir süre suda bekletin, ardından kağıt havlu üzerinde bekleterek kurutun. Bir kasede nişasta, un, karbonat ve tuzu karıştırın. Karışımı patateslere ekleyerek harmanlayın. Ardından elekten geçirin ki fazla un dökülsün. Tencereyi ocağa alın ve 2.5 su bardağı ayçiçek yağı ekleyerek kızdırın. Kızgın yağa patatesleri atın. Bir tabağın içerisine havlu peçete serelim ve kızaran patateslerimizi havlunun üzerine alalım fazla yağını peçeteye çektirip servis edelim. Afiyet olsun.

PATATESİN YAĞ ÇEKMESİNİ ÖNLEYEN TEKNİK

Patates yemekleri yaparken, çoğu zaman patateslerin fazla yağ çekmesi sorunuyla karşılaşırız. Ancak, bu sorunu çözmek için yapabileceğiniz basit ama etkili yöntemler vardır. İlk olarak, patatesleri yıkamadan önce soymanız gerekir. Bu, patateslerin üzerindeki nişastanın bir kısmını çıkarır ve yağ emme kapasitesini azaltır. İkinci olarak, patatesleri kızartmadan önce buzlu suya batırın. Bu, patateslerin içindeki nişastanın dışarı çıkmasına ve daha az yağ emmesine yardımcı olacaktır. Bu iki püf noktasını uygulayarak, patates yemeklerinizin daha hafif ve sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Derleme: Gercekgundem.com