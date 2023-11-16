Yağ sıçratmadan kızartma yapma yöntemi! Patatesler çıtır çıtır oluyor

Yağ sıçratmadan patates kızartması yapmak sanıldığı kadar zor değildir! İşte çıtır çıtır patates kızartmasının tarifi

Yağ sıçratmadan kızartma yapma yöntemi! Patatesler çıtır çıtır oluyor

lezzet.com.tr sitesinde yağ çekmeyen çıtır çıtır patates kızartmasının tarifi paylaşıldı! İşte bilmeniz gereken o bilgiler

Malzemeler


1 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı mısır nişastası
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karbonat
2 orta boy patates
2.5 su bardağı ayçiçek yağı

Yağ sıçratmadan kızartma yapma yöntemi! Patatesler çıtır çıtır oluyor - Resim : 1

PATATES KIZARTMASININ TARİFİ

Patateslerin kabuklarını soyun. Patatesleri orta kalınlıkta dilimleyin. Patatesleri bir süre suda bekletin, ardından kağıt havlu üzerinde bekleterek kurutun. Bir kasede nişasta, un, karbonat ve tuzu karıştırın. Karışımı patateslere ekleyerek harmanlayın. Ardından elekten geçirin ki fazla un dökülsün. Tencereyi ocağa alın ve 2.5 su bardağı ayçiçek yağı ekleyerek kızdırın. Kızgın yağa patatesleri atın. Bir tabağın içerisine havlu peçete serelim ve kızaran patateslerimizi havlunun üzerine alalım fazla yağını peçeteye çektirip servis edelim. Afiyet olsun.

PATATESİN YAĞ ÇEKMESİNİ ÖNLEYEN TEKNİK

Patates yemekleri yaparken, çoğu zaman patateslerin fazla yağ çekmesi sorunuyla karşılaşırız. Ancak, bu sorunu çözmek için yapabileceğiniz basit ama etkili yöntemler vardır. İlk olarak, patatesleri yıkamadan önce soymanız gerekir. Bu, patateslerin üzerindeki nişastanın bir kısmını çıkarır ve yağ emme kapasitesini azaltır. İkinci olarak, patatesleri kızartmadan önce buzlu suya batırın. Bu, patateslerin içindeki nişastanın dışarı çıkmasına ve daha az yağ emmesine yardımcı olacaktır. Bu iki püf noktasını uygulayarak, patates yemeklerinizin daha hafif ve sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Derleme: Gercekgundem.com

TRT1 Gönül Dağı'nda yürekleri parçalayacak ayrılık! Apar topar gidiyor
TRT1 Gönül Dağı'nda yürekleri parçalayacak ayrılık! Apar topar gidiyor
TRT1'de başladı... Alparslan: Büyük Selçuklu yerine yeni dizi
TRT1'de başladı... Alparslan: Büyük Selçuklu yerine yeni dizi
İşler tersine döndü! O il İstanbul'a göç verirken göç almaya başladı
İşler tersine döndü! O il İstanbul'a göç verirken göç almaya başladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı
AKP'den İstanbul anketi: Tüm ilçeler analiz edildi, öne çıkan isimler belli oldu! AKP'den İstanbul anketi: Tüm ilçeler analiz edildi, öne çıkan isimler belli oldu!
2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var? 2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var?
Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın! Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın!
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, borsada yatırım tavsiyesini açıkladı: Aklınızda olsun! Yeşilada, borsada yatırım tavsiyesini açıkladı