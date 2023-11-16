İşler tersine döndü! O il İstanbul'a göç verirken göç almaya başladı

Son yıllarda Türkiye'nin en cazip şehirlerinden biri haline gelen Konya, emlak uzmanları tarafından da sıkça tercih edilen bir kent olarak öne çıkıyor. Özellikle Selçuk Üniversitesi'nin de bulunduğu Konya, son dönemde öğrencilerin yanı sıra emeklilerin de gözdesi haline geldi.

Konya'nın ucuz ev kiraları, İstanbul'dan yoğun göç almaya başlamasına sebep oldu. Deprem açısından da güvenli bir şehir olan Konya, İstanbul'dan göç alan kentler arasında yerini aldı. Özellikle emeklilerin en çok tercih ettiği ilçe ise Meram oldu. Geçmişte göç veren bir şehir olan Konya, bugün ise göç alan bir kent haline geldi.

Gazeteci Sadık Şimşek'in aktardığı bilgilere göre; Konya'da kira fiyatları oldukça geniş bir aralıkta değişiyor. 5000 TL ile 30 bin TL arasında değişen kira fiyatları, tercih edilen semte ve evin özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak bakıldığında, Konya'nın diğer şehirlere göre daha uygun fiyatlı evler sunduğu söylenebilir.

Konya'nın cazip hale gelmesindeki en önemli faktörlerden biri de şehrin kültürel zenginliği. Mevlana Müzesi başta olmak üzere tarihi camiler ve medreseler, Konya'yı ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Ayrıca şehirde düzenlenen Uluslararası Konya Çocuk Festivali, Konya Kitap Fuarı gibi etkinlikler de şehrin cazibesini arttırıyor.