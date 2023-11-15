Evde börekçilerin yaptığı gibi lezzetli su böreğinin hazırlanışı! Asla dağılma olmuyor

Su böreği pişirirken işte bilmeniz gereken tarif! Birçok kişi tarafından bilinmeyen bu tarif aynı ustaların yaptığı gibi oluyor

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Evde börekçilerin yaptığı gibi lezzetli su böreğinin hazırlanışı! Asla dağılma olmuyor

Su böreği en sevilen börekler arasında yer alır. Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan bu lezzet birçok börekçide müşterilere sunulur. Evde börekçilerin yaptığı gibi su böreği yapmak sanıldığı gibi zor değildir.

İşte su böreği yapmanın tüm incelikleri!

MALZEMELER


Su böreği hamuru için:


4 bardak su
1,5 tatlı kaşığı tuz
6 adet yumurta


Haşlamak için:


2 litre kaynar su
1 kaşık sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
Ara katlar için:
2 çay bardağı sıvı yağ
8 yemek kaşığı tereyağı


İç harcı için:

Evde börekçilerin yaptığı gibi lezzetli su böreğinin hazırlanışı! Asla dağılma olmuyor - Resim : 1
550 gram beyaz peynir


TARİF


Yumurtalar bir kaseye atılır ve üzerine tuz eklenerek karıştırılır. Daha sonra un eklenerek yoğurulur. Yapışkan bir kıvama ulaştığı zaman yoğurma işlemi bırakılır.
Tezgaha un serpilir ve hazırlanan hamur eşit parçalara bölünür. 12 parçaya ayrılması gereken hamur daha sonra yarım saat beklemeye alınır.
Bir tavada tereyağı ve sıvı yağı karıştırılır. Dinlendirilmiş hamurlar çıkartılır ve bir parçası alınarak ince bir yufka haline getirilir. Fırın tepsisinin altına hazırlanan yağ sürülür ve yağlı kağıt yerleştirilir, daha sonra üstüne açılan yufka serilir.
Yufkanın üzerine hazırlanmış yağdan sürülür. Daha sonra bir tencere içerisinde bol su, tuz ve istenen miktarda sıvı yağ eklenerek karıştırılır. Daha sonra bu suyun içerisine yufka bırakılır. 30 saniye kadar suyun içerisinde kaynatılır.
Daha sonra kaynar sudan çıkartılır ve soğuk suya bırakılır. Yağlanan fırın tepsisine buruşuk bir halde serpilir. Bu işlem 4 kere uygulanır ve 4. Yufkadan sonra araya peynir konulur ve üzerine tereyağı sürülür.
3 katman olacak şekilde toplam 12 kez bu işlem uygulanır. Ve her 4 seferde araya peynir eklenir.
Dilim dilim kesildikten sonra pişirmek için fırına verilir. 200 derece ısıtılmış fırında 35-40 dakika süreyle pişirilir. Daha sonra biraz dinlendirilerek servis edilir.

Kaynak: Mynet.com - Fotoğraflar: youtube.com

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