Parası olan en çok oraya göç ediyor! Akın akın İstanbul'dan geliyorlar

Muğla son dönemde İstanbul'dan göç alan bir kent haline dönüştü. Peki neden Muğla göç alıyor? İşte İstanbul'dan Muğla'ya göçün nedenleri

Parası olan en çok oraya göç ediyor! Akın akın İstanbul'dan geliyorlar

Son dönemde Türkiye'nin göç haritası önemli bir değişim yaşıyor ve Muğla, İstanbul'dan göç alan bir kent haline dönüşüyor. Peki, neden Muğla bu kadar göç alıyor? İstanbul'dan Muğla'ya göçün nedenleri nelerdir?

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri olması nedeniyle doğal olarak birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunların başında da deprem korkusu geliyor. İstanbul, tarihi boyunca birçok kez büyük depremler yaşamış ve bu nedenle deprem riski yüksek bir şehir olarak kabul ediliyor. Son yıllarda artan deprem korkusu ise İstanbul'dan göçü tetikleyen önemli bir faktör haline geldi.

Parası olan en çok oraya göç ediyor! Akın akın İstanbul'dan geliyorlar - Resim : 1

Bunun yanı sıra, İstanbul'un Anadolu, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden aldığı yoğun göçler de şehirdeki yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor. Özellikle zengin emekliler, daha sakin ve huzurlu bir yaşam arayışıyla Muğla gibi şehirlere yöneliyorlar. Bu da Muğla'nın göç almasında etkili olan bir diğer faktör.

Muğla, doğal güzellikleri, turistik yerleri ve sakin yaşamıyla son yıllarda birçok kişinin ilgisini çekiyor. Yüksek kalitede sağlık hizmetleri, eğitim olanakları ve ulaşım imkanları da Muğla'nın göç almasında etkili olan faktörler arasında yer alıyor.

Parası olan en çok oraya göç ediyor! Akın akın İstanbul'dan geliyorlar - Resim : 2

Muğla, Türkiye'nin bir ilidir. Muğla merkezli il, 2022 itibarıyla 1.048.185 kişilik nüfusa sahiptir. Ege Bölgesi'nde, topraklarının küçük bir kısmı Akdeniz Bölgesi içine giren, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Milas, Datça ve Bodrum gibi tatil yöreleri ile ünlü bir yerleşim yeridir. İlde 13 ilçe bulunur.

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