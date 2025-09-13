VPN Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Uzmanlar Uyardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

VPN, cihaz ile internet arasındaki veri trafiğini şifreleyerek güvenli bir tünelden geçiriyor. Böylece kullanıcıların arama, indirme ve diğer çevrim içi işlemleri farklı bir sunucu üzerinden yönlendiriliyor. IP adresi gizlendiği için kişisel veriler korunuyor, konum ve kimlik saklanarak üçüncü taraf reklam takipçileri engellenebiliyor. Özellikle halka açık Wi-Fi ağlarında VPN kullanımı, güvenlik risklerini büyük ölçüde azaltıyor. Ayrıca DNS sızıntı koruması gibi ek özellikler, gizliliği daha da güçlendiriyor.

VPN'DE TEHLİKELER NELER?

Her VPN aynı güvenlik standardını sunmuyor. Kalitesiz hizmetlerde bağlantı yavaşlaması, sık kopma ve sınırlı sunucu seçeneği ciddi sorunlara yol açabiliyor. Daha da önemlisi, bazı sağlayıcıların kullanıcı verilerini saklayıp üçüncü kişilerle paylaşması, hatta güvenlik açıkları nedeniyle siber saldırılara kapı aralaması büyük risk oluşturuyor.

GÜVENİLİR VPN SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlara göre kullanıcıların güvenliği için şu kriterler öne çıkıyor:

Şifreleme: AES-256 algoritması gibi güçlü yöntemler kullanılmalı.

Ücretli/Ücretsiz hizmet farkı: Ücretsiz VPN’ler genellikle kullanıcı verilerini satarak gelir elde ediyor. Ücretli hizmetler hız ve güvenlik açısından daha güvenilir.

Ek güvenlik özellikleri: Kimlik koruması, parola yöneticisi ve DNS sızıntı koruması sunan hizmetler tercih edilmeli.

Sunucu sayısı: Farklı ülke ve lokasyon seçenekleri ne kadar fazlaysa, hız ve erişim kolaylığı da o kadar artıyor.

Protokoller: OpenVPN, WireGuard ve IKEv2 gibi güvenli protokoller desteklenmeli.

Müşteri desteği: Kullanıcı yorumları incelenerek teknik destek kalitesi araştırılmalı.

Kayıt politikası: İnternet geçmişini saklamayan, “log” kaydı tutmayan VPN’ler seçilmeli.

Kaynak: Haber Merkezi