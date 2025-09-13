Dünyanın En Eski Suyu Bulundu: Tadına Bakan Bilim İnsanları Şoke Oldu

Kanada’daki bir maden ocağında yapılan araştırmada, 2 milyar yıldan daha eski bir su bulundu. Bilim insanları, bu eski sıvının içinde yaşam izleri olduğunu ve tadının bile onları şaşırttığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Dünyanın En Eski Suyu Bulundu: Tadına Bakan Bilim İnsanları Şoke Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Profesör Barbara Sherwood Lollar liderliğindeki jeoloji ekibi, suyun yer altındaki çatlaklarda korunduğunu ve milyarlarca yıl boyunca yüzeyle hiçbir temasının olmadığını belirtti. Bu durum, suyun jeolojik olarak neredeyse tamamen izole kalmasını sağladı.

Dünyanın En Eski Suyu Bulundu: Tadına Bakan Bilim İnsanları Şoke Oldu - Resim : 1

CANLILARA DAİR YENİ BİLGİLER SUNUYOR

Araştırmacılar, suyun yalnızca yaş açısından değil, bilimsel açıdan da oldukça ilginç olduğunu vurguladı. İçinde tespit edilen mikroorganizmalar, milyarlarca yıl boyunca Dünya’nın derinliklerinde hayatta kalabilen canlılara dair yeni bilgiler sunuyor.

Dünyanın En Eski Suyu Bulundu: Tadına Bakan Bilim İnsanları Şoke Oldu - Resim : 2

SUYUN TADI NASIL?

Sherwood Lollar, ekip olarak suyun tadına bakmayı da denediklerini ifade etti. Profesör, “Suyu tattığımızda aşırı tuzlu ve acı bir tat aldık. Deniz suyundan çok daha yoğun bir tuzluluğu var” dedi. Bu yoğun tuzluluk, suyun uzun süre izole kalması ve çevredeki kayalardan minerallerin birikmesi sonucu oluşuyor.

Toyota ve Honda’dan Büyük Geri Çağırma: 111 Binden Fazla Aracı KapsıyorToyota ve Honda’dan Büyük Geri Çağırma: 111 Binden Fazla Aracı KapsıyorEkonomi

Otomotiv Devi Üretimi Durdurdu! Hükümet Devreye GirdiOtomotiv Devi Üretimi Durdurdu! Hükümet Devreye GirdiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bilim araştırma
Son Güncelleme:
Tarihi Başarımız Süper Lig'i Allak Bullak Etti! 12 Dev Adam'dan Derbiye Veto: Binlerce Tweet Yağdı 12 Dev Adam'dan Derbiye Veto
Dünyanın En Eski Suyu Bulundu: Tadına Bakan Bilim İnsanları Şoke Oldu Dünyanın En Eski Suyu Bulundu: Tadına Bakan Bilim İnsanları Şoke Oldu
13 Eylül Günlük Burç Yorumları: Yeni Fikirler ve Öğrenme Günü 13 Eylül Günlük Burç Yorumları: Yeni Fikirler ve Öğrenme Günü
80 Bin Emekliye Ek Ödeme Müjdesi! SGK'dan Yeni Karar: Artık 81 İlde Geçerli Oldu 80 Bin Emekliye Ek Ödeme Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hayatını Kaybetti
Vergi Oranları Değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Net Yanıt Vergi Oranları Değişiyor mu? Cevdet Yılmaz'dan Net Yanıt