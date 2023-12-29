Varlık yönetimi devi de iflas etti: Kayıp 64 milyar dolardan fazla

Birçok ülkeden iflas haberleri gelmeye devam ediyor. ABD, Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya derken şimdi de Çin'den iflas haberleri peş peşe geliyor.

Haber7.com'da aktarılan habere göre; Çin'in en büyükleri arasında yer alan varlık yönetimi devi '' Zhongzhi'' iflas etti.

Çin'in önde gelen varlık yöneticilerinden Zhongzhi Enterprise Group, yatırımcılara 64 milyar dolara varan borcu olduğunu ve ağır iflas halinde olduğunu söyledi.

Ülkenin emlak sektöründe büyük riskleri olan firma, 420 milyar yuan (58 milyar USD) ila 460 milyar yuan (64 milyar USD) arasında toplam yükümlülüğü olduğunu belirten bir mektupla yatırımcılarından özür diledi.

Reuters tarafından görülen mektupta, Zhongzhi'nin yaklaşık 200 milyar yuanlık tahmini toplam varlıklarına kıyasla yükümlülükler gösterildi.

Mektupta, "İlk incelemeler grubun ciddi şekilde iflas ettiğini ve devam eden önemli operasyonel riskleri olduğunu göstermektedir. Kısa vadede borç geri ödemesi için mevcut kaynaklar, grubun genel borç ölçeğinden çok daha düşüktür" denildi.

Madencilikten varlık yönetimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Zhongzhi'nin karşı karşıya olduğu likidite sıkıntısı, Çin'in emlak sektöründeki borç sorununun ekonominin geneline yayılan etkisinin altını çiziyor.

Kaynak: Haber7 Derleme: Gercekgundem.com