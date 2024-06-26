Urfa sahneleriyle başlayacak olan Sandık Kokusu’nda bir veda daha

Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi “Sandık Kokusu” yeni sezona yenilenen kadrosuyla girmeye hazırlanıyor. Kadrodan bir isim daha ayrıldı

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Urfa sahneleriyle başlayacak olan Sandık Kokusu’nda bir veda daha

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Sandık Kokusu” Show TV’nin yeni sezona taşınan 3 dizisi arasında yer alıyor. Duayen yapımcı Saner Ayar’ın imza attığı dizi Demet Akbağ, Uğur Yücel gibi usta oyuncularla Özge Özpirinçci, Necip Memili, Meriç Aral ve Serkay Tütüncü gibi başarılı isimleri buluşturmuştu. 26 bölüm boyunca zor bir gün olan çarşamba akşamları seyircisini artırarak ekran yolculuğunu sürdüren dizide flaş bir ayrılık yaşanıyor.

Dizinin genç kuşağın başarılı yönetmenlerinden Nezaket Coşkun ikinci sezonda ekipte yer almayacak. Coşkun’un yeni projeleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

Urfa sahneleriyle başlayacak olan Sandık Kokusu’nda bir veda daha - Resim : 1

SANDIK KOKUSU FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha’nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha’nın kendince son uyarısıdır. Avukat, Karsu’ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu’nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu’nun evlilik meselesini duyan Kıvanç’ın aklına bir fikir gelir. Filiz, Karsu’nun başına gelenleri Hasan’a anlatır ve Hasan, yakın arkadaşı ile konuşup Karsu’ya iş ayarlamaya çalışır. Karsu, Hasan’ın ayarladığı iş görüşmesine gider. Çok fazla bekletilince söylenmeye başlar. Gitmeye karar verir, acaba Karsu’yu yolundan döndüren kim olacaktır?

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