NOW TV'den 5 yeni transfer! Anlaşmalar tamamlandı ve kadroya girdiler

5 yeni karakterin katılacağı Yabani dizisi 20 Ağustos’ta sete çıkıyor. Yeni transfer olan isimlerle Yabani dizisi çok daha güçlü bir başlangıç yapacak.

NOW TV'den 5 yeni transfer! Anlaşmalar tamamlandı ve kadroya girdiler

Geçen sezonun en çok konuşulan dizilerinin başında gelen Yabani dizisi yeni yayın dönemine iddialı bir hikâyeyle girmeye hazırlanıyor.

YABANİ DİZİSİNE DEV BÜTÇE

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Yabani” NOW’ın yeni sezona taşıdığı 4 dizisi arasında yer alıyor. NTC Medya imzalı dizi M. Çağatay Tosun’un genel yönetmenliğinde 20 Ağustos’ta sete çıkacak. Yekta Torun’un yazacağı, Filiz Adıgüzel’in yöneteceği diziye 5 yeni karakter katılacak.

NOW TV'den 5 yeni transfer! Anlaşmalar tamamlandı ve kadroya girdiler - Resim : 1

YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN EKRANA GELECEK?

Dizinin yayın tarihinin en geç eylül ayının birinci haftası yayında olması planlanıyor. Ekran macerasına salı günü başlayan dizi daha sonra cumartesi gününe alınmıştı. Sevenlerinin merakla beklediği dizi ikinci sezonunda da cumartesi günleri yayında olacak. NTC Medya yeni sezonda yine “NOW”a “Kötü Kan”, atv’ye ise “Can Borcum” adlı yine çok konuşulacak dizileri çekecek.

YABANİ DİZİSİ HAKKINDA KISA BİLGİ

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatıyor.

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