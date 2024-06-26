Emekli dostu en rahat 5 il - Birçok emekli bu illerde daha rahat yaşayabiliyor

Her biri kendi özel güzellikleriyle emeklilerin huzurlu ve keyifli bir yaşam sürmelerini sağlıyor.

Türkiye ekonomisindeki dalgalanma nedeniyle emekliler İstanbul'dan küçük illere taşınmaya başladı. Bu durum, emekli dostu şehirlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. İşte, emekli dostu en rahat 5 il ve bu illerin avantajları.

1. Kocaeli:

Kocaeli, modern alışveriş merkezleri, sağlık hizmetleri ve doğal güzellikleriyle emekliler için ideal bir şehir. Ayrıca, İstanbul'a yakınlığı sayesinde kültürel etkinliklere kolayca katılma imkanı sunuyor.

Kocaeli, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık onuncu şehridir. Şehir, ülkenin en önemli sanayi ve ticaret kentlerinden biridir. Kocaeli; SEGE-2011 sıralamasına göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra en gelişmiş şehirdir. 2023 sonu itibarıyla 2.102.907 kişilik nüfusa sahiptir.

2. Sakarya:

Sakarya, sakin ve huzurlu bir yaşam arayan emekliler için harika bir seçenek. Temiz havası ve yeşil alanlarıyla dikkat çeken Sakarya, emekliler için huzurlu bir yaşam sunuyor. Sakarya, Türkiye'nin en kalabalık yirmi ikinci ilidir. İl ismini topraklarından geçen Sakarya Nehri'nden almıştır. Sakarya ilinin merkezi Adapazarı'dır.

3. Düzce:

Düzce, ekonomik açıdan da emeklilere uygun bir şehir. Ulaşım kolaylığı ve düşük yaşam maliyetiyle bilinen Düzce, emekliler için rahat bir yaşam sunuyor. Batı Karadeniz' in ayakta kalan tek antik kenti olan Düzce' nin tarihi M.Ö. 1390 - 800 yılları arasında hüküm süren Hitit (Eti) medeniyetine kadar uzanır.

4. Çanakkale:

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Çanakkale, emekliler için keşfedilmeyi bekleyen bir şehir. Doğal güzellikleri ve deniz manzarasıyla emekliler için huzurlu bir yaşam sunuyor.

5. Konya:

Konya, sağlık hizmetleri ve sosyal imkanlarıyla emekliler için tercih edilen bir şehir. Ayrıca, kültürel etkinliklere katılma ve tarihi mekanları ziyaret etme imkanı sunuyor.