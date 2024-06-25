Kanal D'de final depremi: İddialı dizi yeni sezonda yer almayacak mı?

Birçok TV kanalı yaz sezonunda dizi yayınlamama kararı almıştı. Kanal D ise bu kuralı ''Yalan'' dizisiyle deldi.

Kanal D ekranlarında yayımlanan Yalan dizisinin yeni sezonda devam edeceği öğrenildi. Bazı haber sitelerinde dizinin final yapacağı iddiaları vardı. Ulusalpost.com'un edindiği bilgilere göre; Reytingleri iyi giden Kanal D dizisi yeni sezonda da yolculuğuna devam edecek.

Kanal D’nin, yaz sezonu projelerinden biri olan Yalan, bayram tatili sonrası yeni bölümü ile Pazartesi akşamı yine izleyicilerle buluşmaya başladı.

Dizinin hikayesinde önemli gelişmeler yaşanırken, şimdiye kadar yayınlanan 3 bölümde iyi reytingler elde edildi. 24 Haziran’daki 4. bölümde de yine duygusal sahneler bulunuyor.

Yalan dizisinin, heyecan dolu yeni bölümleriyle yaz boyunca Kanal D’de ekrana gelmeye devam edeceği de duyuruldu. Bu da izleyicileri bir hayli memnun etti.

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği Yalan’ın oyuncu kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: “Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat.”

Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

Kaynaklar: Ulusalpost.com, Televizyongazetesi.com