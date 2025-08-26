Türkiye Haritası Kahverengiye Büründü! Uzman İsim Üstüne Basa Basa Uyardı: Felaket Kapıda!

İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, sosyal medya hesabından Türkiye’nin kuraklık haritasını paylaştı. Ülkenin büyük bölümü ‘Şiddetli’ kuraklığın pençesinde olduğu görüldü. Ülkenin en Doğu’sundan Marmara’ya felaket kapıda!

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Levent Kurnaz, sosyal medya hesabından Türkiye’nin kuraklık haritasını paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kuraklık haritalarını paylaşan Kurnaz, ‘şiddetli kuraklık’ uyarısında bulundu.

TÜRKİYE İÇİN KURAKLIK ALARMI

Yaz ayları sıcak hava dalgalarıyla, mevsim normallerinin üstünde sıcaklarla ve tam tersi mevsim normallerinin çok altında kalan yağışlarla geçti. Türkiye’nin birçok barajında su seviyeleri kritik seviyeye düşerken uzmanlardan peş peşe kuraklık uyarıları gelmeye devam ediyor. Son olarak iklim bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz’dan dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

İKLİM BİLİMCİ ÜSTÜNE BASA BASA UYARDI: BU BİR FELAKETTİR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan kuraklık haritalarını sosyal medya hesabından paylaşan Kurnaz, azalan yağışlara dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

“Bu iki grafiği ayrı ayrı gösterdiğimizde etkili olmayabilir: Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Çukurova, Orta Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi bu yaz yağış görmedi. Bu bir felakettir. Diğer konuları bırakıp bunu konuşmalıyız.”

