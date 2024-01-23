Tüm şubeleri kapatılacak... O market zinciri için iflas kararı

Bir market devi daha iflas ediyor...

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Tüm şubeleri kapatılacak... O market zinciri için iflas kararı

Almanya'da 62 şubesi bulunan ve yaklaşık 5000 çalışanı bulunan Real GmbH marketler zincirinin iflas edeceğine dair haberler basında yer almıştı. İddialar Alman basını tarafından da doğrulandı. Almanya'da 62 şubesi bulunan ve yaklaşık 5000 çalışanı bulunan Real GmbH marketler zinciri resmen iflas başvurusunda bulundu.

İflas haberi sektörde tedirginliğe yol açtı.

Dünyada pandemiden bu yana devam eden kötü ekonomi şartları dünyaca ünlü markalarıda etkiledi.

Koronavirüs salgını sonrası Avrupa Merkez Bankası'nın attığı sıkılaşma adımları, birçok sektörde iflas başvurularının artmasına sebep oldu.

Son olarak dünyaca ünlü marketler zinciri Real GmbH iflas başvurusunda bulundu.

Almanya'da 62 şubesi bulunan Real GmbH, iflas başvurusunda bulunurken, haberin sektörde tedirginliğe yol açtığı ifade edildi.

Almanya'da 62 şubesi bulunan Real GmbH firmasının 5 bin çalışanı olduğu öğrenildi.

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