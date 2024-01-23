Ekranda büyük kıyım... Final kararları duyuruldu! 4 dizi artık seyredilemeyecek

Bu hafta final yapacak diziler belli oldu. İşte ekran yolculuğu sona eren diziler

Ekranda büyük kıyım... Final kararları duyuruldu! 4 dizi artık seyredilemeyecek

Ekranda büyük kıyım yaşanacak. 4 dizi final yapacak. Çok sayıda seyircisi bulunan bu dizilerin final yapmasının tek bir nedeni var.

REYTİNG CANAVARI SONLARI OLDU

Reyting canavarı nedeniyle çok sayıda dizi final yapıyor. Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Dilek Taşı" dizisi de dahil olmak üzere üç dizi, bu hafta içinde final yapacak.

Yakın zamanda başlayan pek çok yeni dizi, beklenen reytinglere ulaşamadığı için ekranlara veda ediyor.

Ekranda büyük kıyım... Final kararları duyuruldu! 4 dizi artık seyredilemeyecek - Resim : 1

Final bölümü 21 Ocak Pazar günü yayınlanan 'Yıldızlar Bana Uzak'ın yanı sıra, 'Dilek Taşı', 'Aşka Düşman' ve 'Ne Gemiler Yaktım' dizileri bu hafta içinde final yapacak.

YILDIZLAR BANA UZAK

ATV ekranlarında yayınlanan, başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı 'Yıldızlar Bana Uzak', 21 Ocak Pazar yayınlanan 4'ncü bölümüyle final yaptı.

AŞKA DÜŞMAN

TV8'de yayınlanan ve Nazan Kesal, Buse Meral ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi isimlerin rol aldığı 'Aşka Düşman' dizisi, 25 Ocak Perşembe akşamı 4'üncü bölümüyle final yapacak.

NE GEMİLER YAKTIM

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman'ın yer aldığı Show TV dizisi 'Ne Gemiler Yaktım', 28 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak 8'nci bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

DİLEK TAŞI

Kanal D dizisi 'Dilek Taşı' da düşük reytingleri nedeniyle final yapıyor. Başrollerinde Hazal Subaşı ve Salih Bademci'nin olduğu dönem dizisi, 24 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanacak 20'nci bölümüyle final yapacak.

KIZIL GONCALAR FİNAL Mİ?

Öte yandan bazı haber sitelerinde Kızıl Goncalar dizisinin final yapacağı öne sürüldü. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor

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