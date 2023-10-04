Tavuk faydalı... Ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi çok büyükmüş

Uzmanlar bilinmeyen tehlikeye karşı uyardılar! Tavuk yerken bazı kısımlarını yememek gerekiyormuş.

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Tavuk faydalı... Ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi çok büyükmüş

Faydalı besinlerden biri olan tavukla ilgili herkesi ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Posta.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Tavuğun asla tüketilmemesi gereken kısımları paylaşıldı. İşte tavukla ilgili bilmeniz gereken her şey!

TAVUĞUN BU KISIMLARINI SAKIN YEMEYİN

Tavuk faydalı... Ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi çok büyükmüş - Resim : 1
Tavuk ciğeri, birçok besin açısından zengin bir kaynaktır. İçeriğinde yüksek miktarda B vitaminleri, folik asit, demir ve protein bulunur. Ancak, tavuk ciğeri yüksek miktarda kolesterol içerir.

Düzenli olarak tüketildiğinde, kan kolesterol seviyelerimiz yükselir ve kalp hastalığı riskimiz artar. Ayrıca, tavuk ciğeri aşırı tüketildiğinde karaciğerin zarar görmesine neden olabilir.

Tavuk kuyruğu, tavuk etinin en yağlı bölümlerinden biridir. İçeriğinde yüksek miktarda doymuş yağ ve kolestrol bulunur. Tavuk kuyruğunun besin değeri çok düşüktür.

Tavuk kuyruğu, yüksek miktarda doymuş yağ ve kolestrol içerir. Bu nedenle, düzenli olarak tüketildiğinde kalp hastalığı riskimiz artar. Ayrıca, tavuk kuyruğunun yüksek yağ içeriği kilo almaya neden olabilir ve obezite riskimizi artırır.

TAVUĞUN BOZUK OLDUĞUNU GÖSTEREN 4 İŞARET

Tavuk faydalı... Ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi çok büyükmüş - Resim : 2
Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; tavuğun bozuk olduğunu gösteren 4 belirtiye ver verildi;

Renk:

Çiğ veya pişmiş tavuk gri-yeşil renge dönmeye başladıysa çürümüştür. Griden yeşile küf lekeleri ise bakteri üremesini gösterir. Tavukta böyle bir renk değişimi fark ederseniz bekletmeden atmalısınız.

Doku:

Tavuk yapışkan ve sümüksü bir dokuya sahip ise bozulmuştur. Tavuğu yıkamak bakterilere zarar vermez aksine diğer yiyeceklere, gereçlere ve yüzeylere yayılarak çapraz kontaminasyona neden olabilir.

Tavuk faydalı... Ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi çok büyükmüş - Resim : 3

Koku:

Hem çiğ, hem de pişmiş tavuğun amonyağa benzeyen asidik bir kokuya sahip olması bozulduğunu gösterir. Tavuğun soslarla ve baharatlarla marine edilmiş olması kokusunu perdeleyebilir, bu konuda dikkatli olunmalıdır.

Son Kullanma Tarihi:

Son kullanma tarihi, tavuğun ne zaman bozulmaya başlayacağını gösterir ve dondurulmadıkça son kullanma tarihi geçen tavuklar tüketilmemelidir.

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