Tarihi dokusuyla dikkat çeken ülke! Üstelik Türkiye'den vizesiz seyahat mümkün

Bosna Hersek, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirası ile keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olarak dikkat çekiyor. Üstelik, Bosna Hersek'in vizesiz olması da ayrı bir güzellik. Bu güzel ülke, Orta Avrupa ve Güneydoğu Avrupa'nın buluştuğu noktada konumlanmıştır ve bu coğrafi konumu sayesinde farklı kültürlerin etkileşimine tanıklık etmiştir.

Tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla Bosna Hersek, keşfedilmeyi bekleyen bir destinasyon olarak her ziyaretçiye unutulmaz anılar yaşatmaya hazırdır. Bu benzersiz ülkeyi keşfetmek için vize derdine son verip, rotanızı Bosna Hersek'e çevirebilirsiniz.

Bosna Hersek'in zengin mutfağı da unutulmamalıdır. Kebap, börek, dolma ve baklava gibi lezzetlerle damakları şenlendiren bu mutfak, Türk mutfağıyla benzerlikler taşımaktadır.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna, tarih ve kültürün harmanlandığı bir şehir. Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan Saraybosna, camileri, kiliseleri ve sinagogları ile farklı dinlerin bir arada yaşadığı bir kültürel mozaik sunar.

Başçarşı: Şehrin kalbi olan Başçarşı, tarihi dokusuyla büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Burada gezebilir, el yapımı ürünler satın alabilir ve yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.

Sebil: Başçarşı’nın simgelerinden olan Sebil, Osmanlı döneminden kalma bir çeşme olup, şehrin en çok fotoğraflanan noktalarından biridir.

Latin Köprüsü: 1914'te Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın suikasta uğradığı bu köprü, dünya tarihine yön veren olaylardan birinin yaşandığı yerdir.

Doğal Güzellikler: Mostar ve Blagaj



Bosna Hersek’in doğal güzellikleri de en az tarihi kadar etkileyicidir. Mostar ve Blagaj, bu güzellikleri keşfetmek için mükemmel duraklardır.

Mostar Köprüsü: Neretva Nehri üzerinde yükselen bu tarihi köprü, şehrin simgesi haline gelmiştir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan köprü, hem mimari açıdan hem de tarihi önem açısından büyüleyicidir.

Blagaj Tekkesi: Buna Nehri’nin kaynağında yer alan Blagaj Tekkesi, mistik atmosferi ve doğal güzellikleri ile ziyaretçileri kendine hayran bırakır.

Lezzet Durakları



Bosna Hersek mutfağı, damak zevkinize hitap edecek birçok lezzet sunar. Et yemeklerinden tatlılara kadar geniş bir yelpazede lezzetler bulabilirsiniz.

Cevapi: Közde pişirilmiş, küçük ve yuvarlak köfte şeklinde servis edilen Cevapi, yanında somun ekmeği ile sunulur ve ülkenin en ünlü yemeklerinden biridir.

Burek: İncecik hamurla yapılan ve içi et, peynir veya ıspanakla doldurulan bu börek, sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar her öğün için ideal bir seçenektir.

Baklava: Osmanlı mutfağının etkisiyle yapılan baklava, tatlı severler için harika bir tercihtir.

Ulaşım ve Konaklama



Bosna Hersek’e ulaşım oldukça kolaydır. Saraybosna Uluslararası Havalimanı’na Türkiye’den direkt uçuşlar bulunmaktadır. Ülkede otel, pansiyon ve Airbnb gibi çeşitli konaklama seçenekleri mevcuttur. Saraybosna, Mostar ve Blagaj gibi turistik bölgelerde konaklayarak şehrin tadını çıkarabilirsiniz.

Kaynak: Cumhuriyet, Gerçek Gündem