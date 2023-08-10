TAN TAŞÇI YARALANDI MI? Tan Taşçı'ya ne oldu? Tan Taşçı'nın son durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın sağlık durumu araştırılan konular arasında yer almakta. Tan Taşçı ve menajeri Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazası geçirdi ve bu haber hayranlarını derinden üzdü. Başarılı şarkıcının son durumu sevenleri tarafından merak konusu oldu. Peki, Tan Taşçı sağlık durumu şuan nasıl? Tan Taşçı'ya ne oldu, son durum ne? İşte Tan Taşçı hakkındaki edindiğimiz tüm detaylar...

TAN TAŞÇI YARALANDI MI?

Ajanslarda yer alan bilgiye göre; Tan Taşçı ve menajeri Ecmel Kayahan, Burdur'un Bucak ilçesinde kaza geçirdi. Tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Gelen bilgiye Tan Taşçı'nın hastanedeki tedavisi tamamlanır tamamlanmaz taburcu edilecek.