Trafik kazası geçiren Tan Taşçı hastaneye kaldırıldı!

Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'la çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Ünlü şarkıcının tedavisi sürüyor.

Trafik kazası geçiren Tan Taşçı hastaneye kaldırıldı!

Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Ünlü şarkıcının tedavisi sürüyor.

Ecmel Kayahan (38) idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı TIR'la çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Metin Akpınar sanat dünyasını karıştırdı. Yaptığı açıklama herkesi çok şaşırttı Metin Akpınar sanat dünyasını karıştırdı. Yaptığı açıklama herkesi çok şaşırttı
En kavgacı 3 burç insanı.. İnsanı deli ederler. Hayat boyu onlardan uzak durmanız gerekebilir En kavgacı 3 burç insanı.. İnsanı deli ederler. Hayat boyu onlardan uzak durmanız gerekebilir
Ziraat Mobil Açılmıyor: Borsa İstanbul Yatırımcıları Endişeli! Ziraat Mobil Çöktü Mü? Ziraat Mobil Açılmıyor: Borsa İstanbul Yatırımcıları Endişeli! Ziraat Mobil Çöktü Mü?
Erkin Koray'ın vasiyeti ortaya çıktı: Kızı açıkladı! Erkin Koray'ın vasiyeti ortaya çıktı: Kızı açıkladı!
ÇOK OKUNANLAR
ATM'den para çekenler dikkat, yeni dönem başladı: Kimse bu değişikliği fark etmedi! ATM'den para çekenler dikkat, yeni dönem başladı: Kimse bu değişikliği fark etmedi!
'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi: İşte bugün seçim olsa oyunu değiştireceklerin oranı! 'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi: İşte bugün seçim olsa oyunu değiştireceklerin oranı!
Meteoroloji tek tek açıkladı: 36 ile serinlemek haram, sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak! Meteoroloji tek tek açıkladı: 36 ile serinlemek haram, sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak!
Sürekli alışveriş yapıp borç içinde kalan 5 burç belli oldu! Sürekli alışveriş yapıp borç içinde kalan 5 burç belli oldu!
Bankalarda promosyon yarışı başladı: Konuşulan yeni rakamlar ve süreler ortaya çıktı Konuşulan yeni rakamlar ve süreler ortaya çıktı