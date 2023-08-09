Müge Anlı Hayranları yıkılmıştı. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Geri dönüş tarihi belli oldu

Yenidevir.com.tr'deki habere göre- Müge Anlı hakkında son günlerde dolaşan iddialar, tüm Türkiye'yi üzmüştü. Emekli olduğu ve hastalığa yakalandığı yönündeki haberler, kısa sürede yayıldı ve herkes tarafından konuşulmaya başlandı. Ancak, yapılan araştırmalar sonucunda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Müge Anlı, atv'deki programını bıraktığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak, yeni devir tarafından yapılan araştırmalar sonucunda bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Müge Anlı, eylül ayında yeni sezonda ekran başında olmaya devam edecek.

Bununla birlikte, Müge Anlı'nın sağlık durumu hakkında da bazı iddialar dolaşıyor. Bazı haber sitelerinde, ünlü sunucunun amansız bir hastalığa yakalandığı öne sürülmüştü. Ancak, bu iddiaların da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Müge Anlı yapmış olduğu bir açıklamada ciğerleriyle ilgili bir sorunu olduğunu açıklamış ve iyileşemediğini söylemişti.

EYLÜL'DE KALDIĞI YERDEN DEVAM

Öte yandan Müge Anlı'nın da yakın çevresine verdiği bilgiye göre Eylül ayından itibaren ekranda olmaya devam edecek. Uzun yıllardır ATV'de program sunan Müge Anlı çok sayıda cinayet ve kayıp vakasının çözülmesini sağlayarak üstün başarı elde etmişti. Müge Anlı'nın son dönemde çok sayıda rakibi ortaya çıksa da Müge Anlı reyting birinciliğini kimseye bırakmamıştı.