Sürüldüğünde koltuk altı kararmasını yok ediyor.. Ter kokusunu önlüyor

Koltuk altı kararması, ciltteki melanin üretiminin artması sonucu oluşan bir durumdur. Bu durumun nedenleri arasında hormonal değişiklikler, aşırı terleme, sıkı kıyafetler giyme, cilt tahrişi, aşırı güneşe maruz kalma ve obezite yer alabilir.

Koltuk altı kararmasını hafifletmek için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

1. Limon suyu: Limon suyu, cildi aydınlatmaya yardımcı olan doğal bir beyazlatıcıdır. Birkaç damla limon suyunu koltuk altı bölgesine uygulayın ve 10-15 dakika bekletin. Daha sonra durulayın ve nemlendirici krem sürün.

2. Sirke: Sirke, cildi aydınlatmaya yardımcı olabilir. Bir pamuk topunu elma sirkesine batırın ve koltuk altı bölgesine uygulayın. 15-20 dakika bekletin ve daha sonra durulayın.

3. Baking soda: Baking soda, cildi temizlemeye ve aydınlatmaya yardımcı olabilir. Bir çay kaşığı kadar baking sodayı suyla karıştırın ve koltuk altı bölgesine uygulayın. 10-15 dakika bekletin ve daha sonra durulayın.

4. Hindistan cevizi yağı: Hindistan cevizi yağı, cildi nemlendirmeye ve aydınlatmaya yardımcı olabilir. Koltuk altı bölgesine birkaç damla hindistan cevizi yağı sürün ve masaj yaparak cilde yedirin.

Koltuk altı kararması şiddetliyse veya diğer semptomlarla birlikte görülüyorsa, doktorunuza danışmanız önerilir.

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Malzemeler

1 kâse sıcak su

2 çay kaşığı tuz

Bebek pudrası



Yapılışı

Bir kâse sıcak suya 2 çay kaşığı tuzu ekleyerek güzelce karıştırın.

Karışımı koltuk altınıza bir pamuk yardımıyla sürerek kompres yapın.

Kuruduktan sonra bir miktar bebek pudrasını alıp koltuk altınıza sürün.