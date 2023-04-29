1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor..

Hafızaya iyi gelen ve baş ağrısını yok eden bitkisel yöntemler belli oldu.. Baş ağrısından kurtaran en etkili yöntemler..

1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor..

Baş ağrısı, günlük hayatımızda sıkça karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Baş ağrısı için doğal ve bitkisel yöntemler şunlardır:

Lavanta yağı: Lavanta yağı, baş ağrısını hafifletmek için kullanılabilir. Birkaç damla lavanta yağını sıcak su dolu bir kaba ekleyin ve buharını soluyun veya baş ağrısı olan bölgeye masaj yapın.


Zencefil: Zencefil, anti-enflamatuar özellikleri sayesinde baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bir bardak suya birkaç dilim taze zencefil ekleyin ve kaynatın. Süzün ve içebilirsiniz.


Nane yağı: Nane yağı, baş ağrısını hafifletmek için kullanılabilir. Birkaç damla nane yağını masaj yağıyla karıştırın ve baş ağrısı olan bölgeye masaj yapın.


Elma sirkesi: Elma sirkesi, baş ağrısını hafifletmek için kullanılabilir. Bir çorba kaşığı elma sirkesini bir bardak suya ekleyin ve içebilirsiniz.

1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor.. - Resim : 1
Kafein: Kafein, baş ağrısını hafifletmek için kullanılabilir. Ancak, kafein tüketimi aşırıya kaçarsa ters etki yapabilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.


Baş ağrısı belirtileri şiddetliyse veya sık sık tekrarlıyorsa, doktorunuza danışmanız önerilir.

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Baş ağrısına iyi gelen tarif paylaşıldı. 

Baş ağrısını geçirmek için İbrahim Saraçoğlu'ndan tarif

Çok açık çayın içine 9-10 adet kuru karanfil atılacak ve şekersiz içilecek.

Migren için de bir bardak suyu kaynatın, içine bir tatlı kaşığı biberiye atın. 9-10 dakika kısık ateşte demleyin. Demlendikten sonra süzüp yemeklerden sonra için. Bu kürü günde 2 defa ve 21 gün boyunca uygulayın.

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