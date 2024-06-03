Libya, Mısırlı kaçak göçmenleri sınır dışı etti

Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi, Mısırlı 52 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

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Libya, Mısırlı kaçak göçmenleri sınır dışı etti

Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi, 52 Mısırlı düzensiz göçmenin ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Biriminden yapılan açıklamada, ülkelerine sınır dışı edilen Mısırlı düzensiz göçmenler hakkında bilgi verildi.

Yasa Dışı Göçle Mücadele Biriminin ülkenin doğusundaki Beyda kenti şubesinin 52 Mısırlı düzensiz göçmeni ülkesine sınır dışı ettiği belirtilen açıklamada, göçmenler arasında ciddi hastalıkları bulunanlar olduğu ifade edildi.

Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi, 9 Mayıs'ta da aralarında çocukların, kadınların ve Hepatit C virüsü taşıyanların da bulunduğu 58 Mısırlı düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiğini açıklamıştı.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

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