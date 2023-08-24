Sıcak çayın yanına iyi gidiyor! Sigara böreği yapmanın püf noktaları! Çıtır çıtır olma sırrı

Sıcak çayın yanına iyi giden atıştırmalıklardan biri olan sigara böreği, yapımı oldukça kolay ve lezzetiyle herkesin beğenisini kazanıyor. Ancak bazı püf noktalarına dikkat ederseniz, sigara böreğiniz hem daha çıtır çıtır olacak hem de daha lezzetli olacaktır. İşte size sigara böreği yapmanın 10 püf noktası!

1. Hamurun kıvamı çok önemli! Hamurunuzun yoğunluğu, sigara böreğinizin lezzeti açısından oldukça önemlidir. Hamurunuzun kıvamı ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Bu nedenle, hamurunuza yavaş yavaş un ekleyerek, kıvamını kontrol edebilirsiniz.

2. Hamuru dinlendirin! Hamurunuzu hazırladıktan sonra, en az 30 dakika boyunca dinlendirin. Bu sayede hamurunuzun elastikiyeti artacak ve daha kolay şekil alacaktır.

3. Sigara böreği yaparken, hamuru çok ince açmayın. Çok ince açılan hamur, pişerken kolayca kırılabilir.

4. Sigara böreği yaparken, hamuru çok kalın açmayın. Kalın hamurlu sigara börekleri, iç malzemesinin tadını almanızı engelleyecektir.

5. İç malzemesini hazırlarken, peynirinizi rendeleyin. Küp küp doğranmış peynirler, sigara böreğinin içinde erimez ve tadını alamazsınız.

6. İç malzemesine tuz eklerken, dikkatli olun. Peynir zaten tuzlu olduğu için, tuz eklemeye gerek yoktur. Ancak içine konulan patates ya da ıspanak gibi malzemelerin tadını alabilmeniz için, az miktarda tuz ekleyebilirsiniz.

7. İç malzemesine baharat eklemeyi seviyorsanız, kimyon ve pul biber gibi baharatları tercih edebilirsiniz. Ancak baharatları abartmadan kullanmanızda fayda var.

8. Sigara böreklerinizi kızartırken, yağı fazla kızdırmayın. Aşırı kızgın yağda kızartılan sigara börekleri, içi pişmeden dışının yanmasına neden olabilir.

9. Sigara böreklerinizi kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirebilirsiniz.

10. Sigara böreklerinizi servis yapmadan önce biraz dinlendirin. Böylece, iç malzemesi soğuyacak ve daha lezzetli olacaktır.

SİGARA BÖREĞİ MALZEMELERİ

- 3 adet yufka

- İç harcı için;

- 150 gram kaşar peyniri rendesi

- 150 gram lor peyniri

- 3-4 dal maydanoz

- Pişirmek için;

- Sıvıyağ

SİGARA BÖREĞİ YAPILIŞI

- Lor peyniri ve kaşarın içine ince ince kıyılan maydanozları ekleyin ve güzelce harmanlayın.

- Dilerseniz lezzetlendirmek için sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz.

- Malzemeleri karıştırdıktan sonra kıvamlı olması için içerisine az miktarda sıvıyağ ekleyebilirsiniz.

- Yufkayı üçgen olacak şekilde 12 eşit parçaya kestikten sonra geniş kısmına bir yemek kaşığı kadar peynir harcını yayın.

- Kenarlarından içine doğru bükerek yufkaya rulo şeklinde sarın.

- Bir kaseye bir miktar su doldurun ve böreklerin uç kısmını ıslatın. Aksi takdirde börekler kızarırken içleri açılır ve peynirler yağa dağılarak sıçramalara neden olur.

- Kızartma tenceresine sıvıyağ ekledikten sonra yağı hafif kızdırın. Ardından böreklerinizi çevirerek her yanını kızartın.

- Bir tabağa havlu kağıt serin ve kızaran böreklerinizi tabağa alın. Böylelikle fazla yağı alabilirsiniz.

Sigara böreğinizi kızgın yağ içinde fritözde kızartabileceğiniz gibi, yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizerek fırına da atabilirsiniz. Böreklerinizin iç harcını dilediğiniz gibi hazırlayabilir, taze yeşillik ilavesi de yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Kaynak: onedio.com, gercekgundem.com - Fotoğraflar: youtube.com