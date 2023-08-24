40 Yıllık Aşçıların Pişirdiği Gibi Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır? İşte işin sırrı

Lezzetli bir mercimek çorbası yapmak için doğru malzemeleri kullanmak ve püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Siz de bu tarifi uygulayarak 40 yıllık aşçıların pişirdiği gibi lezzetli bir mercimek çorbası yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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40 Yıllık Aşçıların Pişirdiği Gibi Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır? İşte işin sırrı

Mercimek çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, gerçek anlamda lezzetli bir mercimek çorbası yapmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Biz de sizin için 40 yıllık aşçıların pişirdiği gibi lezzetli bir mercimek çorbası tarifi hazırladık.

Malzemeler:


- 2 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 8 su bardağı su
- Tuz, karabiber

Yapılışı:


1. Mercimekleri yıkayın ve süzgece alın.
2. Soğanı ve sarımsağı doğrayın.
3. Tencereye tereyağını alın ve eritin.
4. Soğan ve sarımsağı tencereye ekleyin ve kavurun.
5. Domates ve biber salçasını ekleyin ve karıştırın.
6. Mercimekleri tencereye ekleyin ve karıştırın.
7. Üzerine suyu ekleyin ve karıştırın.
8. Tuz ve karabiberi ekleyin.
9. Kapağını kapatın ve kısık ateşte mercimekler yumuşayana kadar pişirin.
10. Piştikten sonra blenderdan geçirin ve servis yapın.

Mercimek Çorbasının Sırrı:


Mercimek çorbasının sırrı, doğru oranda su kullanmaktır. Eğer fazla su kullanırsanız, çorbanız sulu olur. Ayrıca, tereyağı kullanarak çorbaya lezzet katabilirsiniz.

Mercimek Çorbasının Yanına En İyi Ne Gider?


Mercimek çorbasının yanına en iyi giden şey, kızarmış ekmektir. Ayrıca, çorbaya limon sıkarak da lezzet katabilirsiniz. Yanında servis edeceğiniz yeşillikler de çorbanızın tadını arttırabilir.

40 Yıllık Aşçıların Pişirdiği Gibi Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır? İşte işin sırrı - Resim : 1

ANNE USULÜ MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ:

Yasemin.com sitesinde ise anne usulü mercimek çorbasının tarifi paylaşıldı; İşte o tarifle ilgili bilgiler

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek
3 yemek kaşığı sıvıyağ ve tereyağı
1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet rendelenmiş patates
1 diş sarımsak
Tuz

YAPILIŞI

Düdüklü tencerenin tabanına yemeklik doğranmış soğanları bırakın.

Üzerine salça, yağ ekleyin. Yıkanmış mercimek, rendelenmiş patates ilave edip güzelce karıştırın.

İnce doğranmış bir dış sarımsak katın. Sıcak suyu da ekleyerek karıştırın.

Tencerenin kapağı kapatılarak düdüğü kaldırın. Islık sesi çıkınca düdüğünü indirin.

Ocağı en kısık ateşe alın. 20 dakika sonra çorbanız hazır hale gelecektir.

Afiyet olsun...

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