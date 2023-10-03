Show TV'nin Aile dizisi karışıyor! Serenay Sarıkaya’nın yerine yeni isim... Artık o olacak

Kıvanç Tatlıtuğ'un tahtına rakip olan yeni bir oyuncu geliyor. Güzel oyuncu Show TV'deki Aile dizisine giriş yapacak.

Show TV'nin Aile dizisi karışıyor! Serenay Sarıkaya’nın yerine yeni isim... Artık o olacak

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrolünü paylaştığı "Aile" dizisi bugün 14. bölümüyle ikinci sezonu açıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrolünü paylaştığı, Aile dizisi 30.bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.

SHOW TV SÜREYİ UZATMADI

Gelen bilgiye göre Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrolünü paylaştığı Aile dizisi için Show TV yönetimi süreyi uzatmadı ve dizi 30.bölümde final yaparak ekrana veda edecek.

AİLE DİZİSİNE YENİ TRANSFER

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrolünü paylaştığı diziye yeni bir oyuncu daha giriş yapıyor. Sosyal medyada bu transfer Serenay Sarıkaya’nın yeni rakibi diziye giriş yapıyor yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Show TV'nin Aile dizisi karışıyor! Serenay Sarıkaya’nın yerine yeni isim... Artık o olacak - Resim : 1

“Aile” dizisi bugün iddialı bir bölümle sezona başlıyor. Başından beri 30 bölüm olarak tasarlanan dizide yine nefesler tutulacak ve peş peşe olaylar patlayacak. Ayda Aksel, Selin Şekerci gibi güçlü performansıyla tanınan ünlü oyuncuların kadrosuna katıldığı diziye bir iddialı transfer daha yapıldı. Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan‘ın başrollerini paylaştığı “Ya Çok Seversen”de “Meryem” rolüne hayat veren Mine Kılıç “Aile” dizisine transfer oldu.

Mine Kılıç, 13. bölümde final yapan Ay Yapım’ın “Ya Çok Seversen” dizisinden yine aynı yapım şirketinin Aile dizisine geçti. Başarılı oyuncunun çok sürpriz bir role hayat vereceği öğrenildi.

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