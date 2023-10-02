iddialar doğruymuş. Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine veda etti. Artık orada seyredeceksiniz

2.sezonuyla ekranda olan STAR TV'nin Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik bir veda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; “Yıldızlar Bana Uzak” dizisinin başrol oyuncuları arasında adı geçen Baran Bölükbaşı adres değiştirdi. Yalı Çapkını dizisine veda ettikten sonra Baran Bölükbaşı'nın adı “Yıldızlar Bana Uzak” dizisinin başrol oyuncuları arasında adı geçmişti.

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“Yıldızlar Bana Uzak” dizisinin başrol oyuncuları arasında adı geçen Baran Bölükbaşı meğer başka bir diziyle anlaşma yapmış.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Baran Bölükbaşı yakın zaman önce “Yıldızlar Bana Uzak” dizisinin başrol karakter Han için el sıkışmıştı. Bahadır İnce’nin yöneteceği diziyle imza aşamasında olan oyuncunun cephesinden son gelen haberlere göre flaş bir gelişme oldu. Yakışıklı oyuncu geçen sezon “Yalı Çapkını” dizisinde Tarık rolüne hayat verdiği OGM Pictures’la anlaştı.

Başarılı oyuncu dizinin genç başrol oyuncularından “Erkan”a hayat verecek. Türkan Derya’nın yöneteceği, Aybike Ertürk’ün yazdığı Star TV’de ekrana gelecek olan dizinin provaları başladı. Dizide Onur Seyit Yaran “Babür”(Karakter adı değişebilir), Nilsu Berfin Aktaş “Sabah”, Meltem Akçöl “Simin”, Nazlı Çetin “Çisil” rollerine hayat verecek. Dizide Sabah ile Çisil’in babaannelerine Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Darcan hayat verecek. Baran Bölükbaşı’nın oynayacağı Erkan, Simin’in kardeşi, Babür’ün de kayınbiraderini oynayacak.