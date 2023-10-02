190 TL'ye kapışılıyor. Hasadı başladı! Eken ve satan paraya para demiyor

Mutfakların vazgeçilmezi olan zeytinyağının hasadı erken başladı. Litresi 180-190'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak ve ülkenin dört bir yanında tüketiciye ulaşacak. Mersin'de yetiştirilen zeytinin yağında tam bir şifa deposu bulunduğu da ortaya çıktı.

ZEYTİN MUCİZESİ

Canan Karatay yaptığı açıklamada zeytinyağının anne sütü kadar değerli olduğunu söylemişti. Zeytinyağı hasadı başlarken birçok üretici de zeytinyağını üreticilere ulaştırmaya başladı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; Türk mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağının lezzete dönüşen zahmetli yolculuğu için fabrikalarda mesai başladı.

Kent genelinde sıfır rakımdan 800 rakıma kadar birçok bölgede yetiştirilen zeytini bahçelere giren işçiler bin bir zahmetle topluyor. Toplanan zeytinler elekten geçirildikten sonra yağ fabrikalarına götürülüyor. Fabrikaya gelen zeytinler kazanlara aktarılarak aspiratörden geçirilip yıkanıyor. Daha sonra kırıcıdan geçen zeytinler, 2 saatlik zahmetli yolculuğunun ardından sofraların vazgeçilmezi olan yağa dönüşüyor.



"LİTRESİ 180-190 TL"

2023 yılı zeytin sezonunun başladığını belirten Mersin Erdemli’deki zeytinyağı fabrikası sahibi Muhammed Gök, "Dünyadaki iklimsel değişiklikten bölgemiz de etkilendi. Rekolte düşüklüğü var fakat dünyanın Türkiye'den özellikle bölgemizden zeytin ve yağ talebinden dolayı ihracatta fiyat yükselmesi mevcut. Şu anda sızma zeytinyağının litresi 180-190 lira, toptan alım fiyatları gündemde. Bu da üreticimize bir şekilde yansıyacak. Rekolte düşüklüğünün aradaki fiyat farkı ile kapanacağını düşünüyoruz. İnşallah üreticilerimiz güzel bir sezon geçirir" dedi.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Gercekgundem.com'da derlenen içerikte; Zeytinyağının faydaları tek tek sıralandı. İşte o faydalar



1. Kalp Sağlığını Korur:

Zeytinyağı, doymuş yağ oranı düşük olması ve içerdiği yüksek oranda tekli doymamış yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını korur. Bu yağ asitleri, kötü kolesterolü düşürerek kalp-damar hastalıklarının riskini azaltır. Aynı zamanda zeytinyağı, antioksidan özelliği sayesinde damar tıkanıklıklarının oluşumunu engeller ve kan basıncını düzenler.

2. Antioksidan Etkisi Vardır:

Zeytinyağı, içerdiği polifenol adı verilen antioksidanlar sayesinde vücutta serbest radikallerle savaşır. Serbest radikaller, hücrelere zarar vererek yaşlanma sürecini hızlandırır ve çeşitli hastalıklara yol açabilir. Zeytinyağı tüketimi, antioksidan etkisiyle vücudu serbest radikallere karşı korur ve yaşlanma sürecini yavaşlatır.

3. Sindirim Sistemi Sağlığını Destekler:

Zeytinyağı, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri olan bir yağdır. Mide asidini dengeleyerek mide yanmasını ve reflüyü önler. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık sorununu giderir. Sindirim sistemi sağlığı için düzenli olarak zeytinyağı tüketmek önemlidir.

4. Antiinflamatuar Özelliklere Sahiptir:

Zeytinyağı, içerdiği oleokantal adlı bileşik sayesinde antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellik sayesinde vücutta iltihaplanmayı önler ve inflamasyonla mücadele eder. Kronik inflamasyon, birçok hastalığın temel nedeni olduğundan, zeytinyağı tüketimi sağlık açısından önemlidir.