Şampuan içine kabuklarını ekleyip 10 dakika bekletin bakın ne oluyor? Denemelisiniz

haber7'deki içeriğe göre; Mandalina kabuğunu rende veya herhangi bir öğütücü yardımı ile toz haline getirdikten sonra mevcut şampuanınızın içine karıştırın. Şampuanı hemen yıkamayın 10 dakika kadar beklettikten sonra durulayın. Bu işlem saç derisinde biriken yağları ve kirleri temizlemeye yardımcı olacaktır. Mandalina kabuğu, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, saç derisinin sağlığını olumlu destekler ve kepeklenmeye yol açabilecek hücresel hasarı azaltır.

MANDALİNA KABUKLARININ FAYDALARI

Sabah.com.tr sitesindeki habere göre; Mandalina kabuğunu çöpe atmak yerine değerlendirebileceğiniz pek çok faydası bulunuyor. Bronşit hastalığında, bir bardak sıcak suya iki yemek kaşığı mandalina kabuğunu ekleyip bir saat beklettikten sonra tüketmek, bu hastalığı doğal bir şekilde gidermenizi sağlar. Öksürük ve burun tıkanıklığında da fayda sağlayan bu kabuklar, yine suya eklenip bekletildikten sonra tüketilebilir.

Sindirim sorunlarına da faydalı olan bu kabukları toz haline getirerek yemeklerde kullanabilirsiniz. Böylece mide ağrılarınız ve sindirim sorunlarınızın kısa sürede çözülmesine yardımcı olur. Ayak mantarı şikâyeti olanlar bu kabukları, mantarın bulunduğu yere koymalıdır. Bunların yanı mandalina kabuğunun hipertansiyon ve beyin tümörüne de faydası vardır.

Mandalina Kabuğu Ne İşe Yarar?



Mandalina kabuğunun faydalarının yanı sıra ne işe yaradığı da önemli bir husustur. Mandalina kabuklarının beyaz kısımları yüksek pektin içeriğine sahiptir. Pektin ise diyet lifinin bileşenidir ve kolesterolü düşürücü bir etkisi vardır. Bu mucizevi kabuklar hazımsızlığı azaltır ve bağışıklık sistemine güç katar.

Mandalina kabuğunda bulunan antioksidan, bu meyvenin suyundan daha faydalıdır. Bunların yanı sıra bu kabuklarla günlük besin zenginliğinizi arttırabilirsiniz. Kahvaltıda tüketmek için harika reçeller yapabilirsiniz. Aynı şekilde mandalina kabuklarıyla çay ve oda parfümü deneyebilirsiniz.