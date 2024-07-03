Sadece 3 Malzeme ile Yapılıyor. Dünyanın En Kolay Kurabiye Tarifi

Bu kolay kurabiye tarifini birçok kişi bilmiyor. Bu kolay kurabiye tarifi ile hem zaman kazanacak hem de lezzetli atıştırmalıklarınızı kendiniz yapmanın keyfini çıkaracaksınız.

Sadece 3 Malzeme ile Yapılıyor. Dünyanın En Kolay Kurabiye Tarifi

Bugün sizlere dünyanın en kolay kurabiye tarifini paylaşacağız. Sadece 3 malzeme ile yapılan bu tarif, hem pratikliği hem de lezzeti ile favoriniz olmaya aday! İster çay saatlerinizde, ister misafirlerinize ikram etmek için, isterseniz de ani tatlı krizlerinizi bastırmak için bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

3 MALZEMELİ PRATİK KURABİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 yumurta akı

1 su bardağı şeker

300 gram Hindistan cevizi

1 paket vanilya (tercihe göre)

Bitter çikolata (tercihe göre)

Sadece 3 Malzeme ile Yapılıyor. Dünyanın En Kolay Kurabiye Tarifi - Resim : 1

3 MALZEMELİ PRATİK KURABİYE NASIL YAPILIR?


Yumurtaların beyazlarını köpürene kadar çırpın.

Ardından içerisine şeker ve vanilya ilave edin. Koyu ve akışkan bir kıvam alana kadar çırpa işlemini sürdürün.

Son olarak içine Hindistan cevizini ekleyin.

Hazırladığınız hamur spatulaya fazla yapışmayan bir kıvam aldığında hazır olmuş demektir.

Kurabiye hamurunu 10 dakika buzdolabında bekledin. Bu sırada fırını 160 dereceye ısıtın.

Hamuru dolaptan çıkarın ve şekillendirin. Bu aşamada dondurma ya da yemek kaşığı veya ufak bir kase kullanabilirsiniz

Kurabiyeleri yaklaşık olarak 20 dakika kadar pişirin.


Kurabiyeler piştikten ve soğuduktan sonra tabanlarını eritilmiş çikolataya batırın ve süsleyin.

Şimdiden afiyet olsun!

Hamura 1 çay kaşığı eklenirse kurabiye kıyır kıyır oluyor! Pastane ustalarının yöntemiHamura 1 çay kaşığı eklenirse kurabiye kıyır kıyır oluyor! Pastane ustalarının yöntemiGözden Kaçmasın

Kaynak: Aydınlık, Youtube.com

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