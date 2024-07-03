300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Tırmanışa Geçti: Bankaların Yeni Mevduatları

300 bin TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklatıyor. Duyanlar yastık altındaki paralarını bankaya yatırıyor.

300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Tırmanışa Geçti: Bankaların Yeni Mevduatları

Son dönemde birçok vatandaş parasını mevduat hesaplarında değerlendirmeye başladı. Bankaya parasını yatıranların büyük bir bölümü ise yabancılardan oluşuyor.

FAİZ CENNETİ OLDU

Son zamanlarda bankaların sunduğu yüksek faiz oranları ve ek bonuslar, vadeli mevduat hesaplarına olan ilgiyi artırırken Türkiye ise faiz cenneti oldu. Yatırımcılar, cazip seçenekler arasından en karlı olanını seçmeye çalışırken, karar verme süreci giderek karmaşık hale geliyor.

Kamusonhaber.com.tr'de yer alan bilgilere göre; Uzmanlar, vadeli mevduat hesabı açmadan önce faiz oranlarını, vade sürelerini ve ek bonusları dikkatlice incelemenin ve karşılaştırmanın önemini vurguluyor.

Piyasada birçok farklı vadeli mevduat seçeneği bulunması, yatırımcıların en doğru kararı vermelerini zorlaştırabiliyor.

300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Tırmanışa Geçti: Bankaların Yeni Mevduatları - Resim : 1

İŞTE 300 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ

FİBABANKA

Faiz Oranı: %51
Net Getiri: 12.373,77 TL
Vade Sonu Ödeme: 312.373,77 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %48
Net Getiri: 11.645,9 TL
Vade Sonu Ödeme: 311.645,9 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %54
Net Getiri: 43.792
Vade Sonu Ödeme: 1.043.792

GARANTİ BBA

Faiz Oranı: %47
Net Getiri: 11.403,28 TL
Vade Sonu Ödeme: 311.403,28 TL

ING

Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 12.616,39 TL
Vade Sonu Ödeme: 312.616,39 TL

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