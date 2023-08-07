Pınar Deniz gözyaşları içinde paylaştı. Herkes anında ulaşmaya çalıştı

Ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in aşkı tüm sevenlerini kendine hayran bırakıyor. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündemde olan çift, son olarak Pınar Deniz'in ağlarken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Gönderisine, "İşte öyle bir şey... 06.08.23..." notunu düşen Deniz, takipçilerinden birçok yorum aldı.

Çiftin hayranları, fotoğrafın altına "Evlilik teklifi mi aldın?", "Kesin evlilik teklifi bu..." ve "Bence mutluluk gözyaşları" gibi yorumlar yaparak heyecanlarını dile getirdi. Kaan Yıldırım da sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi ile yanıt vererek aşkını bir kez daha göstermiş oldu. Bu romantik paylaşımlar, çiftin hayranlarını bir kez daha mest etti.

Daha önce yaptıkları açıklamada, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" diyen çiftin, evlilik yolunda ilerlediği konuşuluyor.

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz'in ağlarken verdiği poza takipçilerinden, "Evlilik teklifi mi aldın?" ve "Bence mutluluk gözyaşları..." şeklinde yorumlar yağdı

"KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"

Öte yandan Pınar Deniz, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabii. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor" açıklamasında bulunmuştu.

Fotoğraflar: Instagram - kaynak: haberturk.com