Pencere Kenarlarındaki Küf ve Nemi Bitiriyor! Kış Gelmeden Hemen Uygulayın, Farkı Görün

Uzmanlara göre, evin çeşitli noktalarına yerleştirilecek doğal bir madde sayesinde hem küfün oluşumu engellenebiliyor hem de kötü kokularla vedalaşmak mümkün olabiliyor. Bu yöntem ne temizlik gerektiriyor ne de maliyetli kimyasal ürünleri.

YAZ AYLARINDA SESSİZCE YAYILIYOR

Çoğu kişi küf sorununu kış mevsimiyle ilişkilendirse de, yaz aylarında da risk oldukça yüksek. Özellikle sıcak hava dalgaları ve yüksek nem, küf oluşumu için uygun ortam yaratıyor. Banyo ve mutfak gibi ıslak alanların yanı sıra, dolap arkası, pencere kenarı, yatak altı gibi gözden uzak bölgeler de küf için adeta birer üreme alanı haline gelebiliyor.

Bu konuda görüş bildiren bir iç mekan hava kalitesi uzmanı, çözümün evin belirli noktalarına yerleştirilecek özel içerikli torbalarda saklı olduğunu söylüyor.

AKTİF KÖMÜRLE DOĞAL YÖNTEM

Uzmanlar, “Aktif kömür, doğada bulunan en güçlü doğal filtreleyicilerden biridir. Havada bulunan küf sporlarını ve fazla nemi emerek ortamın kuru ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur” diyor.

Küf ve nemle mücadele için özel olarak üretilmiş, hava alabilen kumaş torbalara yerleştirilen aktif kömür, pencere kenarı, dolap içi gibi stratejik noktalara konulduğunda etkisini kısa sürede gösteriyor. Aynı zamanda, yalnızca küfü değil, evde oluşabilecek kötü kokuları da hapsederek iç mekanın daha ferah kokmasını sağlıyor.

KÜF KOKUSUNA KARŞI ETKİLİ

Eğer evde rutubet ya da küfe özgü ağır bir koku hissediliyorsa, bu durum küfün görünmeden önce verdiği ilk işaret olabilir. Aktif kömür, havadaki bu kokuları da filtreleyerek ev ortamının daha sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmesini sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi