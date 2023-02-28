Patateslerin bozulmasına, küflenmesine yol açıyor.. Yapmayın

Patates, Türk mutfağında çokça tüketilen sebzeler arasında yer alıyor. Eğer patates saklarken dikkatli olmazsanız kısa sürede patatesleriniz bozulabilir, küflenebilir ve filizlenebilir.

Peki patates nasıl saklanmalıdır?

evimdergisi.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Patates saklarken dikkat edilmesi gerekenler sıralandı.

BALKONDA PATATES SAKLARKEN BİLMENİZ GEREKENLER

Patatesleri buzdolabına koymamak gerekiyor. Balkonlar patates için en doğru seçenek. Ancak kış aylarında önerilmiyor.

Peki normal hava koşullarında patates balkonda nasıl saklanır?

*Patateslerinizi saklamadan önce mutlaka temizlemelisiniz. Fakat patates temizleme işlemini su ile değil, bir fırça yardımı ile gerçekleştirmelisiniz. Bu noktada temiz bir bulaşık süngerinden ya da sık uçlara sahip olan bir fırçadan yardım alabilirsiniz. Patateslerin üzerinde bulunan kurumuş çamurları ve kalıntıları fırça ya da sünger yardımı ile dikkatli bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirirken patates kabuklarının zarar görmemesine önem göstermelisiniz.



*Balkonunuzda saklamak istediğiniz patateslerin içerisinde çatlak, leke, tomurcuk ya da renk değişimi barındıran patatesler bulunabilir. Bu patatesler, hızlı bir şekilde çürüme eğilimindedir. Dolayısıyla tespit ettiğiniz hasarlı patatesleri ayırmalı ve en kısa sürede değerlendirmelisiniz.



*Balkonunuzdaki patatesleri muhafaza edeceğiniz poşet tarzı da oldukça önemlidir. Eğer patateslerinizi uzun vadede muhafaza etmek istiyorsanız plastik poşet kullanmamalısınız. Balkonunuzdaki patatesleri eğer mümkünse temiz bir çuvala doldurabilirsiniz. Çuvalın yanı sıra karton kutular da patateslerinizi balkonda muhafaza edebilmeniz açısından oldukça idealdir. Eğer karton kutu tercih edecekseniz kutunun etrafına küçük hava delikleri açmalı ve patateslerin hava almasını sağlamalısınız. Kullandığınız çuvalın ya da karton kolinin dip kısmına kese kağıdı tarzında bir malzeme yerleştirerek patateslerin çok daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

*Balkonunuzda muhafaza edeceğiniz patateslerin kutu ya da çuval içerisindeki dizilimi de oldukça önemlidir. Bu noktada patatesleri direkt olarak doldurmak yerine kese kağıdına benzeyen ayırıcı bir malzeme koyarak bölüm bölüm yerleştirebilirsiniz. Bahsedilen işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde patates çuvalı ya da kutusu içerisinde oluşan nemler ayırıcı malzeme tarafından emilir ve patateslerin küflenmesi engellenir.



*Balkonda patates saklarken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise patateslerin bulunduğu çuvala soğan, sarımsak gibi farklı bir ürün koymamaktır. Patates ile birlikte muhafaza edilen soğan ve sarımsaklar, patatesin olgunlaşma sürecini hızlandırabilir. Olgunlaşma süreci hızlanan patatesler hızla çürüyebilir ve kullanılmaz hale gelebilir. Dolayısıyla bu hususa dikkat etmeniz oldukça önemlidir.

Patatesleri muhafaza ederken balkonunuzun durumu ve konumu da önem arz eder. Patatesleri muhafaza edeceğiniz balkonun serin ve rutubetsiz olması gerekir.

*Eğer kısmen güneş alan bir balkona sahipseniz patatesleri bu kısımdan uzak tutmanız tavsiye edilir. Aynı zamanda balkonunuzun nemli olmamasına da özen göstermeli, patateslerin hava alabiliyor olduğundan emin olmalısınız.



*Bahsedilen adımlar, patatesleri küflenmeden ve çürümeden balkonda muhafaza edebilmek açısından çoğu zaman oldukça yeterlidir. Ancak bahsedilen işlemleri gerçekleştirerek tedbiri elden bırakmamalı, patateslerin kontrolünü düzenli olarak gerçekleştirmelisiniz. Haftada en az bir kez olmak üzere patateslerinizi kontrol etmeli, eğer çürümüş, tomurcuklanmış ya da yeşermiş patates tespit ederseniz hızlı bir şekilde bu patatesleri ayırmalısınız. Böylelikle diğer patateslerin de zarar görmesini engelleyebilirsiniz.

*Bahsedilen bu hususlar, balkonda patates saklama işleminin gerçekleştirilebilmesi açısından bir bütündür. Dolayısıyla hepsi bir biri ile bağlantılıdır. Yalnızca bir hususa dikkat etmediğiniz takdirde olumsuz durumlar yaşanabilir. Dolayısı ile balkonda patates saklarken dikkat edilmesi gereken unsurları her zaman göz önünde bulundurmalısınız.

PATATES FİLİZLENDİYSE SAKIN TÜKETMEYİN

Uzmanlar filizlenmiş patateslerle ilgili de uyarılarda bulundu. Mynet.com sitesinde yer alan bir haberde filizlenmiş patatesin tüketilmesi durumunda vücuda vereceği zararlar sıralandı.

Araştırmalara göre filizlenmiş patates tüketmek anne karnındaki bebeği bile etkiliyor. Bu yüzden filizlenmiş patates tüketimine son verilmesi gerekiyor.

Üstelik beslenme uzmanlarına göre filizlenmiş kısımları temizlemekte işe yaramıyor. Yapısı bozulan bu tür patatesleri tüketmek vücudumuzun birçok organına zarar veriyor. Mide ve sindirim sistemine hasar veren filizlenmiş patates çoğu zaman özellikle yaz aylarında gıda zehirlenmesine yol açarak hastanelik olmamıza bile neden olabilir. Filizlenmiş patatesle ilgili En Son Haber sitesinde de dikkat çeken bir haber yayınlandı. Yayınlanan bu haberde filizlenmiş patatesteki tehlike dikkatli bir şekilde anlatıldı.

FİLİZLENMİŞ PATATES NEDEN ZARARLIDIR?



Patates filizlendikçe glikoalkaloid içeriği yükselmeye başlar. Bu nedenle, filizlenmiş patatesleri yemek, bu bileşiklerden aşırı miktarda almanıza neden olabilir. Belirtiler tipik olarak filizlenmiş patatesleri yedikten birkaç saat ila 1 gün sonra ortaya çıkar.

FİLİZLENMİŞ PATATES VÜCUDA NELER YAPAR?



Daha düşük dozlarda aşırı glikoalkaloid tüketimi tipik olarak kusma, ishal ve karın ağrısına yol açar. Daha büyük miktarlarda tüketildiğinde düşük tansiyon, hızlı nabız, ateş, baş ağrısı, kafa karışıklığı ve hatta bazı durumlarda ölüme neden olabilir.

Dahası, birkaç küçük çalışma, hamilelik sırasında filizlenmiş patates yemenin doğum kusurları riskini artırabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle hamile kadınlar özellikle filizlenmiş patateslerden uzak durmaktan fayda görebilirler.