Ömrünü Başkasına Adayan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor

Astrolog Lyudmila Bulgakova, “kendin için yaşa” mottosunu uygulamakta en çok zorlanan burçları sıraladı. Bu burçların temsilcileri, çoğu zaman kendi isteklerinden çok çevrelerinin beklentilerini ön planda tutuyor.

Balık

Balık burcu bireyleri, dışarıdan bencil görünebilir. Çoğu zaman kendi rahatlarını ve çıkarlarını düşünürler. Ancak konu sevdikleri olduğunda durum değişir. Yakınlarına karşı fedakâr tavır sergileyen Balıklar, çoğu kez kendilerini ikinci plana atarak yalnızca onlar için yaşamayı seçer.

Yengeç

Yengeç burcu için “kendisi yerine başkaları için yaşamak” adeta hayat felsefesidir. Aile bağlarına sıkı sıkıya bağlı olan Yengeçler, ebeveynlerinden kardeşlerine, eşlerinden çocuklarına kadar sevdiklerinin mutluluğunu kendi ihtiyaçlarının önüne koyar. Bu tavır, onların tüm yaşam yolculuklarında değişmeyen bir özellik olarak öne çıkar.

Oğlak

Sorumluluk bilinciyle tanınan Oğlaklar, çoğu zaman hayatlarını başkalarının yüklerini üstlenerek geçirir. Genç yaşlardan itibaren aile büyüklerine destek olmak gibi görevler üstlenebilirler. Kendi ailelerini kurduklarında ise tüm enerjilerini eşlerine ve çocuklarına adarlar. Bu durum, onların çoğu kez kendi hayallerini geri planda bırakmasına neden olur.

