Nohut pişirirken tencereye 1 tatlı kaşığının ucuyla ekleyin. Nohut daha lezzetli oluyor

Nohut pişirirken dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktası bulunmaktadır. Bu noktalardan biri de nohutun pişirilme aşamasında kullanılacak olan malzemelerdir. Özellikle nohut pişirirken tencereye ekleyeceğiniz malzemelerin miktarı oldukça önemlidir. Nohut pişirirken tencereye 1 tatlı kaşığının ucuyla ekleyeceğiniz kimyon, nohutun lezzetini arttıracak ve yemeğinize farklı bir tat katacaktır.

Kimyonun nohut yemeğine kattığı lezzetin yanı sıra sindirim sistemine de olumlu etkileri bulunmaktadır. Sindirim sistemini rahatlatıcı özelliğiyle bilinen kimyon, nohut yemeğinin sindirilmesine yardımcı olacak ve sindirim sorunlarınızın önüne geçebilecektir.

NOHUT YEMEĞİ TARİFİ

Nohut Yemeği Tarifi İçin Malzemeler



250g kuşbaşı et

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı nohut

1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Nohut Yemeği Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak etimizi uygun bir tencereye alalım, üzerini 2 parmak geçecek kadar su ilave ederek yaklaşık 20-25 dakika kaynamaya bırakalım. Etler haşlanırken üzerinde biriken kahve rengi köpükleri kaşık yardımı ile alalım.

Sürenin sonunda etlerimizi kontrol edelim ve kevgir yardımı ile etlerimizi alarak suyunu bir kenarda bekletelim.

Ayrı bir tencereye sıvı yağ ve yemeklik doğranmış soğanı alarak soğanlar pembeleşene kadar 1-2 dakika kavuralım.

Daha sonra yeşil biber ve kırmızı biberi ekleyerek kavurmaya devam edelim. Biberlerin çok kavrulup erimesini istemediğim için bu aşamada çok uzun kavurmadım.

Yemeğimize salçaları da ilave edip 1-2 dakika daha kavrulduktan sonra haşlanmış nohutları ekleyelim. Ben bu tarifte kullanmak için 2 su bardağı kadar nohutu sıcak suda 3-4 saat kadar beklettim, ardından düdüklü tencerede 15 dakika pişirdim. Pişme süresi nohutun cinsine göre değişecektir, kontrollü olmakta fayda var.

Ardından etlerimizi tenceremize ekleyelim, karıştıralım.

Kırmızı toz biber, karabiber ve tuzu ilave edip son olarak 4-5 dakika karıştıralım ve yemeğin suyunu ekleyelim. ben bu aşamada 1 su bardağı et suyu, 3 su bardağı sıcak su kullandım. Siz dilerseniz hiç et suyu kullanmadan ya da sadece et suyu ile de hazırlayabilirsiniz.

Yemeğimizi şöyle bir karıştıralım ve tencerenin kapağını kapatarak 15-20 dakika kadar kısık ateşte pişmeye bırakalım. Eğer yemeğinizi etsiz yapmak isterseniz eti ekleme kısmını atlayarak diğer aşamaları uygulayabilirsiniz.

Nohut yemeği servise hazır, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Kaynak: nefisyemektarifleri.com, youtube.com