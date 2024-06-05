NOW TV seyircilerin eleştirilerini takmadı. Apar topar veda kararı

Herkes merakla beklerken kötü haber geldi. Şahane Hayatım dizisi için 2.sezon onayı çıkmadı. Onur Tuna'nın başrol oyuncusu olduğu NOW TV dizisi ekrana veda ediyor

NOW TV seyircilerin eleştirilerini takmadı. Apar topar veda kararı

Uzun süredir heyecanla beklenen haber maalesef geldi. Türkiye'nin sevilen dizisi Şahane Hayatım için 2. sezon onayı çıkmadı. Bu durum, dizi tutkunlarını üzecek olsa da yapımcı firma tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Onur Tuna'nın başrolünde yer aldığı NOW TV dizisi ekrana veda edecek.

“Şahane Hayatım” veda ediyor

NOW TV seyircilerin eleştirilerini takmadı. Apar topar veda kararı - Resim : 1

Onur, suçunu kabul edip Macit’le yüzleşmek ister. Şebnem Onur’u bu kararından vazgeçirmeye çalışsa da Onur, işlediği suçun sorumluluğunu almaya karar vermiştir.Macit için ise intikam vakti gelmiştir. Oğlu Demir’in canına kıyan adamın hayatı artık avuçlarının içindedir. Bu uğurda Aysel’i bile karşısına almaktan çekinmeyen Macit, gerçeklerle yüzleşir. Didem’den kurtulmak için Şebnem’in yöntemlerini beğenmeyen Melisa kendi yöntemlerini kullanmaya karar verir. Melisa Planını uygulamaya koyarken kendisini bekleyen sürprizden habersizdir. Bütün bu cenderenin arasında kalan Şebnem olayları düzeltmenin yollarını ararken Didem’in beklenmedik hamlesiyle şoke olur.

“Şahane Hayatım” final bölümüyle bu akşam saat 20:00'de NOW'da!

Şahane Hayatım, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi, Çağla Kızılelma ve Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hilal Altınbilek; Onur Tuna; Yiğit Özşener; Serkan Keskin; Nesrin Cavadzade; Sumru Yavrucuk'un başrol oyuncusu olduğu dizi 5.06.2024 itibariyle ekrana veda edecek.

Teşkilat'tan adı silinmişti! TRT1 oyuncusunun yeni adresi belli olduTeşkilat'tan adı silinmişti! TRT1 oyuncusunun yeni adresi belli olduGözden Kaçmasın

Teşkilat'tan adı silinmişti! TRT1 oyuncusunun yeni adresi belli oldu Teşkilat'tan adı silinmişti! TRT1 oyuncusunun yeni adresi belli oldu
İlgiyle seyrediliyordu. Bahar dizisinde kötü haber! Evren gerçeği açıklıyor İlgiyle seyrediliyordu. Bahar dizisinde kötü haber! Evren gerçeği açıklıyor
Denge iyi ayarlanmazsa turşu bozuluyor. İşte turşucuların gerçek ölçüsü Denge iyi ayarlanmazsa turşu bozuluyor. İşte turşucuların gerçek ölçüsü
Yargı dizisi final yapınca yeni adresi belli oldu! Başrol kadrosunda yer alacak Yargı dizisi final yapınca yeni adresi belli oldu! Başrol kadrosunda yer alacak
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek o isimlerin üstünü çizdi: Yarın görevden alınacaklar Mehmet Şimşek o isimlerin üstünü çizdi: Yarın görevden alınacaklar
Kavurucu sıcaklar devam ediyor... Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak
CHP lideri Özgür Özel'in İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı: Mutabakata vardılar Özgür Özel'in Müsavat Dervişoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı
Erdoğan-Akşener görüşmesi sona erdi Erdoğan-Akşener görüşmesi sona erdi
Ekrem İmamoğlu Belediyeler Birliği Başkanı oldu Ekrem İmamoğlu Belediyeler Birliği Başkanı oldu