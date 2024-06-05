NOW TV seyircilerin eleştirilerini takmadı. Apar topar veda kararı

Uzun süredir heyecanla beklenen haber maalesef geldi. Türkiye'nin sevilen dizisi Şahane Hayatım için 2. sezon onayı çıkmadı. Bu durum, dizi tutkunlarını üzecek olsa da yapımcı firma tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Onur Tuna'nın başrolünde yer aldığı NOW TV dizisi ekrana veda edecek.

“Şahane Hayatım” veda ediyor

Onur, suçunu kabul edip Macit’le yüzleşmek ister. Şebnem Onur’u bu kararından vazgeçirmeye çalışsa da Onur, işlediği suçun sorumluluğunu almaya karar vermiştir.Macit için ise intikam vakti gelmiştir. Oğlu Demir’in canına kıyan adamın hayatı artık avuçlarının içindedir. Bu uğurda Aysel’i bile karşısına almaktan çekinmeyen Macit, gerçeklerle yüzleşir. Didem’den kurtulmak için Şebnem’in yöntemlerini beğenmeyen Melisa kendi yöntemlerini kullanmaya karar verir. Melisa Planını uygulamaya koyarken kendisini bekleyen sürprizden habersizdir. Bütün bu cenderenin arasında kalan Şebnem olayları düzeltmenin yollarını ararken Didem’in beklenmedik hamlesiyle şoke olur.

“Şahane Hayatım” final bölümüyle bu akşam saat 20:00'de NOW'da!

Şahane Hayatım, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi, Çağla Kızılelma ve Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hilal Altınbilek; Onur Tuna; Yiğit Özşener; Serkan Keskin; Nesrin Cavadzade; Sumru Yavrucuk'un başrol oyuncusu olduğu dizi 5.06.2024 itibariyle ekrana veda edecek.