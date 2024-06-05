Teşkilat'tan adı silinmişti! TRT1 oyuncusunun yeni adresi belli oldu

TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisiyle yollarını ayıran Selin Genç yeni bir projeye imza attı

Teşkilat'tan adı silinmişti! TRT1 oyuncusunun yeni adresi belli oldu

Selin Genç, TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisiyle yollarını ayırdıktan sonra yeni bir projeye imza attı. Genç, oyunculuk kariyerine yaptığı yeni katkıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden biri olan Selin Genç, Teşkilat dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not almıştı.

TRT1 ekranlarında 4 sezondur yayın hayatına devam eden Teşkilat'ın sevilen ismi Selin Genç ayrılık kararıyla sevenlerini üzmüştü. Selin Genç, Teşkilat dizisiyle yollarını ayırır ayırmaz izleyici kitlesine heyecan verici açıklamalarda bulundu.

''BENİM İÇİN FİNALDİ''

Teşkilat'tan adı silinmişti! TRT1 oyuncusunun yeni adresi belli oldu - Resim : 1
Teşkilat projesinin 5.sezonunda yer almayacağının altını çizen Genç, “Teşkilat ekibi ile vedalaştık, geçenlerde sezon finali yaptık. Benim için finaldi, artık yeni projelere baktığım bir dönemdeyim.” şeklinde ifadelere yer verdi.

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, yaz döneminde çalışmayı hedeflediğini sözlerine ekleyen Selin Genç, çalışma ile tatil yapma konusunu artık güzel dengeleyebildiğini de belirtti.

YENİ ADRESİ RESMEN BELLİ OLDU!


Televizyonda yayınlanacak bir proje için görüşmeler yaptığı müjdesini veren Selin Genç, “Olursa beni çok mutlu edecek. Ben şimdiye kadar hep farklı şeyleri oynamaya çalışan bir oyuncu oldum, o yüzden ona dikkat ediyorum” dedi.

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