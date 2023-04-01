Kuru Öksürük İçin Kullanılabilecek 6 Doğal Yöntem!

Sağlık Haberciniz'de yer alan bir içerikte; Kuru öksürük sorununu ortadan kaldıran yöntemler paylaşıldı. Kuru öksürük yaşam kalitenizi alt üst edebilir. Özellikli geceleri sık sık uyandırarak uyku kalitenizi düşürür. Kuru öksürüğü sürekli yaşıyorsanız mutlaka uzman hekime muayene olun. Zira duman, toz, kirlilik, küf, polen ve diğer alerjiler gibi çevresel faktörlerin yanı sıra astım, zatürre, sinüzit, tüberküloz, Gastro-Özofageal Reflü Hastalığı (GERD) ve İnterstisyel Akciğer Hastalığı kuru öksürüğün nedenlerinden sayılıyor. Ayrıca öksürük, üşüme ve yüksek ateş gibi diğer semptomlarla öksürük şiddetleniyorsa, vakit kaybetmeden doktora başvurmanız gerekir.

Gelelim öksürük için kullanılabilecek doğal yöntemlere:

1.Ham Bal

Bal, kuru öksürük için yüzyıllardır kullanılır, doğaldır, iltihap önleyicidir ve boğazınızı yumuşatır. Küçük bakteriyel veya viral enfeksiyonları yumuşatabilen antimikrobiyal etkilere sahip olan bal, hem yetişkinler hem de 2 yaşın üstündeki çocuklar için en iyi alternatiftir.. Bal, daha fazla tükürük üretmek için tükürük bezlerini tetikler, bu da solunum yollarınızı yumuşatır ve öksürüğünüzü kolaylaştırır.

Kuru öksürüğünüzü kontrol altına almak için günde bir ile üç kez bir çorba kaşığı bal alın. Balı bir bardak ılık suya veya bitki çayına ekleyerek de tüketebilirsiniz.

2.Zerdeçal

Başka bir doğal öksürük giderici de kurkumin içeren zerdeçaldır. Anti-inflamatuar, anti-viral ve anti-bakteriyel özelliklere sahip olduğu için solunum yolu hastalıklarını tedavi etmeye yardımcıdır.

Bir çay kaşığı zerdeçalı sıcak süte veya başka bir sıcak içeceğe ekleyebilir ve boğazda tahriş olmaması için gece yatmadan önce içebilirsiniz. Ayrıca günde iki kez doğrudan 500 mg zerdeçal tozu alabilirsiniz.

3.Zencefil

Zencefil, bağışıklığı artıran ve rahatsızlığı gidermeye yardımcı olan anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel özelliklere sahiptir . Mukusu dışarı atacak ve öksürük nöbetlerinin yoğunluğunu azaltacak bir balgam söktürücü olduğu için kuru öksürük için etkili doğal ilaçlarından biridir .

İçeriğinde zencefil bulunan çayları tercih edebilir, günde üç kez bir bardak sıcak suya yarım çay kaşığı zencefil tozu katabilirsiniz. Alternatif olarak, bir yemek kaşığı zencefil suyu ve çiğ balı karıştırıp günde iki kez içmek de etkili olacaktır.

4.Buhar



Buharda nefes almak, mukusu gevşetmeye yardımcı olduğu için kuru öksürük için sıkça tercih edilen yöntemlerdendir. Buhara çeşitli uçucu yağlar da ekleyebilirsiniz. Hiç bir şey eklemeseniz bile ılık buhar, kuru ve tahriş olmuş burun kanallarını nemlendirmeye, boğaz ağrısını hafifletmeye ve öksürüğün şiddetini azaltmaya yardımcı olur.

Buhar yapmak için, sıcak su dolu büyük bir kaba okaliptüs yağı, biberiye yağı, çay ağacı yağı gibi birkaç damla uçucu yağ ekleyin. Başınızın üzerinde bir havluyla kabın üzerine eğilin ve buharları beş dakika boyunca içinize çekin.

5.Tuzlu Su Gargaraları



Tuzlu su, sıvıların yönünü değiştiren ozmotiktir; kuru öksürüğün neden olduğu tahrişin yanı sıra şişmeyi azaltmaya yardımcı olur. Bir bardak ılık suda yarım yemek kaşığı tuzu karıştırın. Gargara yapmadan önce soğumasını bekleyin. Tuzlu suyu tükürmeden önce boğazınızın arkasında birkaç saniye kaldığından emin olun. Öksürüğünüz düzelene kadar günde bir kaç kez tuzlu suyla gargara yapın.

6.Kekik Çayı



Kekik, boğaz kaslarını gevşetmeye yardımcı olan spazm önleyici bir bileşik içerir. Kekik çayı; kuru öksürük ve boğaz ağrısı için oldukça faydalı olup sindirim sorunlarını gideren antioksidan özelliklere sahiptir.

Bununla birlikte

Bol sıvı için. Boğazınızı kuru bırakmayın.

Odanızı bol bol havalandırın.



Reflünüz varsa yağlı yiyeceklerden, kafeinden, baharatlı yiyeceklerden ve çikolata gibi asitli yiyeceklerden kaçının.



Sigara içmeyin.



Kaynak: Femina - Derleme: Gerçek Gündem