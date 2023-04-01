Kızılcık Şerbeti dizisi herkesi yıktı! Artık göremeyeceksiniz

RTÜK tarafından yakın takibe alınan Kızılcık Şerbeti dizisi ekrandan çekildi. Dizinin kaç bölüm ekrana gelmeyeceği belli oldu.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan gerdek gecesi sahnesi nedeniyle ceza aldı. RTÜK'ün kararına göre diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verildi. tv100'ün edindiği bilgiye göre tebliğ kararı 15.00'te SHOW TV'ye iletildi.

Kanal yönetimi bu karara itiraz edip mahkemeden yürütmeyi durdurma talep edebiliyor. Eğer mahkeme yürütmeyi durdurursa dizi yayınlanmaya devam edecek.

Ancak aksi bir karar olursa kararın gereği uygulanacak. Ama yine de mahkeme RTÜK’ün kararı doğrultusunda hüküm belirtse bile sürecin tamamlanmasına kadar dizinin iki ya da üç bölüm daha yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ'DA İNCELENİYOR

Öte yandan haziran ayında final yapması beklenen Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisi de yakından inceleniyor. RTÜK daha önce yaptığı açıklamada Camdaki Kız dizisiyle ilgili yakın takip başlatıldığını duyurmuştu.