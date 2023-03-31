Gözü kapalı güvenebilirsiniz. İlişkilerde en güvenilir 5 burç!

Bazı burçlara gözü kapalı güvenebilirsiniz. Yapılan bir araştırmada ilişkilerde en güvenilir burçlar belli oldu. İşte İlişkilerde en güvenilir 5 burç!

Son Güncelleme:
Gözü kapalı güvenebilirsiniz. İlişkilerde en güvenilir 5 burç!

Bazı insanlar pek güvenilir olmuyor. Bazı insanlar ise güvenilir oluyor. Yapılan bir araştırmada en güvenilir burçlar belli oldu.

İlişki kurarken onlara gözü kapalı güvenebilirsiniz.

Araştırmacılara göre ''Boğa, Yengeç, Terazi, Oğlak ve Balık'' en güvenilir burçlar arasında yer almakta.

Posta'da yer alan haberde Boğa, Yengeç, Terazi, Oğlak ve Balık burcuyla ilgili bilinmesi gereken detaylara yer verildi. 

BOĞA BURCU

Boğa, ilişkiler de dahil olmak üzere hayatın her alanında istikrar ve güvenliğe değer veren bir burçtur.

Genellikle, önemli diğerlerinin duygusal iyiliğine öncelik veren çok sadık ve kendini adamış ortaklardır. Partnerlerine güvenebilecekleri bir ilişkide kendilerini güvende hissederler.

YENGEÇ BURCU

Yengeçler duygularıyla çok temas halindedir ve başkalarına karşı çok empatik olma eğilimindedir.

Duygusal yakınlığa değer verirler ve yargılanma korkusu olmadan kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir ilişkide kendilerini duygusal olarak güvende hissederler. Duygularını destekleyen ve anlayan bir partneri takdir ederler.

TERAZİ BURCU

Terazi burçları duygusal istikrara değer verirler ve onlara huzur ve sükunet duygusu getiren ilişkilere çekilirler.

Becerikli iletişimcilerdir ve duygularını ve endişelerini herhangi bir korku duymadan açıkça ifade edebildikleri bir ilişkide kendilerini güvende hissederler.

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları pratiklikleri ve güvenilirlikleri ile tanınırlar. Duygusal istikrara değer verirler ve eşlerinin her durumda yanlarında olacağına güvenebilecekleri bir ilişkide kendilerini güvende hissederler.

Güvenilir, destekleyici ve ilişki için güçlü bir temel oluşturmaya kendini adamış bir partneri takdir ederler.

BALIK BURCU

Balık, duygularıyla ve başkalarınınkilerle uyumlu bir işarettir. Genellikle çok empatik ve sezgiseldirler ve sonuç olarak, partnerleriyle derin bir duygusal düzeyde bağlantı kurabilecekleri bir ilişkide kendilerini güvende hissetmeleri muhtemeldir. Nazik ve anlayışlı partnerler olurlar.

Koç, İkizler, Aslan, Başak, Akrep, Yay ve Kova, bir ilişkide kendilerini çok güvensiz hissederler. Birine güvenmek ve aynı zamanda gardlarını almakta zorlanırlar. Kolay kolay kimsenin kalbine girmesine izin vermezler.

Son Güncelleme:
Ezgi Mola'ya dehşeti yaşatmıştı. Mahkemedeki savunması pes dedirtti Ezgi Mola'ya dehşeti yaşatmıştı. Mahkemedeki savunması pes dedirtti
Emeklilerin zamlı maaşlarıyla ilgili yeni karar! Ödeme tarihleri belirlendi Emeklilerin zamlı maaşlarıyla ilgili yeni karar! Ödeme tarihleri belirlendi
Merakla bekleniyordu ve karar çıktı! Emekli maaşlarına yeni zam Merakla bekleniyordu ve karar çıktı! Emekli maaşlarına yeni zam
En çok aldatan 6 burç. Onlara güvenmek ve bağlanmak çok zor En çok aldatan 6 burç. Onlara güvenmek ve bağlanmak çok zor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'resmi olarak ilan edilecek' dedi: Masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın! İslam Memiş 'resmi olarak ilan edilecek' dedi: Masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın!
Dört adaylı ilk anketin sonucu açıklandı: 'Oy oranım yüzde 16' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber! Dört adaylı ilk anketin sonucu açıklandı: 'Oy oranım yüzde 16' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber!
Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: İşte 2023'ün en renkli vekil adayları Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: İşte 2023'ün en renkli vekil adayları
Asgari ücrette masadaki zam oranları ortaya çıktı: İşte Temmuz zammı sonrası olası asgari ücretler! Asgari ücrette masadaki zam oranları ortaya çıktı: İşte Temmuz zammı sonrası olası asgari ücretler!
Üç şirket üç anket: Memleket Partisi Meclis dışı, İnce'nin oy oranı seçimi ikinci tura götürüyor Üç şirket üç anket: Memleket Partisi Meclis dışı, İnce'nin oy oranı seçimi ikinci tura götürüyor