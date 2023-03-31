En çok aldatan 6 burç. Onlara güvenmek ve bağlanmak çok zor

Sağlıklı ve uzun süreli ilişkinin temelini karşılıklı sadık duygusu desteklemektedir. Bazı burçlar karakterleri gereği bu özelliğe fazlasıyla sahip olur. Eşlerine değil aynı zamanda dostlarına arkadaşlarına ve ailelerine de sadık olan bu burçlarda aldatma kelimesi kesinlikle yoktur. Ancak bazı burçlar aldatma konusunda ustadır. Onlara güvenmek gerçekten çok zordur.

Posta'da yer alan bir içerikte; Aldatma konusunda usta olan 6 burç paylaşıldı. İşte o burçlar

1- KOÇ BURCU

Koç burcu duygularını son derece yoğun yaşar. İlişkilerinden fazla bencil olabilirler.

Koç burcu birinden gerçekten hoşlandığında onu elde etmek için durmadan uğraşır. Hedeflerine ulaştıklarında ise hemen sıkılabilirler. Koç burçları her zaman yeni maceralara atılmak ister.

2- İKİZLER BURCU



İkizler burcu olanlar değişken bir ruh haline sahiptir. Açık sözlüdür ve her şeyi anında paylaşır. Ancak bazen kendi hayâllerine size inandırmak için olmadık şeyler anlatabilirler.

İkizler burçları fazla sosyaldir ve flört etmeyi çok sever. Yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Bu sebeple partnerine sadık kalmak konusunda başarılı olamaz.

3- TERAZİ BURCU



Terazi burçlarının kafası hep karışıktır. Karar vermeleri her zaman çok uzun sürer. Terazi burçları insanlarla uyum ve denge içinde yaşamayı sever. Bu sebeple genellikle kendi fikirlerini ve düşüncelerini paylaşmak istemezler.

Terazi burçları ikili ilişkilerinde sadık olmak için çok uğraşır. Ancak eğlenceli olduğu için ve her şeyden sıkıldığı için yeni insanları tanımanın yollarını ararlar

4- YAY BURCU



Onlara dünyadaki tüm sevgiyi verirseniz, gerçekten hak ettikleri sevgiyi alamadıklarını düşüneceklerdir. Yay burçlarını memnun etmek çok zordur. Onlar her zaman daha fazlasını isterler.

Aldıkları sevgiden her zaman tatmin olmamaları nedeniyle, ilgiyi ilişkilerinin dışında aramaya eğilimlidirler. İnsanlardan çok çabuk sıkılan yay burçları, her zaman aynı insanla vakit geçirmekten hoşlanmaz.

5- KOVA BURCU



Kova burçları kalplerinin kırılmasından çok korkar. Bu sebeple hayatlarındaki insanlarla derin bağlar kurmaktan kaçınırlar. Sevilmemek onları çok üzer.

Üzülmemek adına da hayatındaki insana bağlanmayı istemezler. Gerçek benliklerini bu sebeple ortaya çıkarmazlar. Üzülmekten korktukları için uzun süreli ilişkiler yaşamaktan kaçınırlar.

6- BALIK BURCU



Balık burçları son derece duygusal ve hassastır. Astrolojide hayâl kurmayı çok seven burçlar arasında ilk sırada yer alır.

Balık burçları doğaları gereği insanlarla iyi iletişim kurar. Hayâllerini ve isteklerini herkesle paylaşırlar. Onları sakince dinleyen insanlarla beraber olmak isterler. Ancak Balık burçları anlaşılmadığını düşündüğünde bulunduğu ilişkiden hemen sıkılır.

ALDATMAYAN VE EŞİNE SADIK OLMAYI BİLEN BURÇLAR

Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep ve Oğlak, partnerlerine bağlı sadık ruhlardır.

Derleme: Gerçek Gündem: Kaynak: Posta