Kabızlıktan eser bırakmıyor! 1 kaşık bile anında etkisini gösteriyor

Kabızlık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu oluşan ve sık görülen bir sorun olarak bilinmektedir. Bunun sonucunda çıkan dışkı çok sert ya da çok küçük olabilmektedir. Ayrıca tuvalet yaparken zorlanma hissi de bulunur.

Haftada üç seferden az dışkılama ihtiyacı duyulması kabızlık olarak adlandırılmaktadır. Kabızlık sorunuyla uzun süredir boğuşuyorsanız mutlaka uzman bir doktora gitmenizde fayda bulunmaktadır.

1 KAŞIK TÜKETTİĞİNİZDE KABIZLIĞI ÖNLEYEN KARIŞIM

Evde hazırlayacağınız pratik bir karışım sayesinde şiddetli kabızlıktan kurtulmanız mümkün olmaktadır.

Keten tohumu mucizesi

Mynet'te yer alan habere göre; Keten tohumu kabızlığı önlüyor. Keten tohumunu havanda döverek sabahları aç karnına az yağlı yoğurtla karıştırarak yiyin. Kısa sürede kabızlık sorunundan kurtulacaksınız.

Kabızlığa karşı diğer öneriler

HURMA



Doğranmış 3 su bardağı hurma, 1 su bardağı kuru kayısı, 1 su bardağı kuru erik, 6 su bardağı su, yarım bardak limon suyu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını robottan geçirin. Karışımı dolapta muhafaza ederek gün boyunca için.

MAYDANOZ ÇAYI

8 dal maydanoz, 12 adet kiraz sapı, 1 tutam yeşil çay, 3 kuru kayısı ve 1 limonu 5 bardak suda kaynatın. Gün içinde aralıklı olarak için.

KURU KAYISI VE MÜRDÜM ERİĞİ

Birkaç adet kuru kayısıyı ve mürdüm eriğini akşamdan 1 bardak suyun içinde bekleterek sabah aç karnına suyunu için, kayısı ve erikleri yiyin. Her sabah tekrarlayın.

KURU KAYISI KARIŞIMI

6 adet kuru kayısı, 5 adet kuru erik, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 dilim limon karışımını yarım bardak suyla kaynatın ve ezerek macun kıvamına getirin. Her sabah aç karnına 1 yemek kaşığı yiyin ve üzerine 1 bardak ılık su için.