Çıtır çıtır kadayıf tatlısının püf noktası! Asla dağılmıyor

Kadayıf tatlısı yaparken bilmeniz gereken tüyo! Ne dağılıyor ne lezzeti kaçıyor..

Çıtır çıtır kadayıf tatlısının püf noktası! Asla dağılmıyor

Kadayıf tatlısı, Türk mutfağında çok sevilen bir tatlı. Ramazan ayında da kadayıf tatlısı çokça tüketiliyor. Püf noktasını bilen herkes iftar sofraları için kadayıf tatlısı yapıyor.

En pratik tatlı tarifleri arasında ilk sırada yer alan kadayıf tatlısını yapmak için bir kaç püf noktaya dikkat etmeniz gerekiyor.

İşte kadayıf tatlısı için bilmeniz gerekenler

Kadayıf tatlısının malzemeleri

Malzemeler:

500 gr tel kadayıf
150 gr tereyağı
2 su bardağı iri kıyılmış ceviz
Şerbeti için

4 su bardağı şeker
4,5 su bardağı su
Çeyrek limon

Kadayıf tatlısının hazırlanışı:

-Kadayıfları tel tel ayırarak başlayabilirsiniz. İnce ince açın tüm kadayıf tellerini.

-Tepsinizi yağlayıp kadayıfı serin.

-Bir kat kadayıf bir kat ceviz atacağız.

-Ancak önce cevizleri diri kalacak şekilde havanda dövelim ya da rondo da çekelim.

-Ancak cevizler yerken ağza gelsin diye incecik çekmeyin.

-Cevizleri çektikten sonra bir kat çeviz bir kat kadayıf konur.

-Son katı kadayıfla kapladıktan sonra küçük bir tepsi yardımı ile üzerinden bastırmanızı öneririz.

-Zaten ev yapımı kadayıf pişerken kabarır ve puf bir görüntüsü olur.

-Bu sıkılaştırma yöntemi denge sağlar.

-Bastırdıktan sonra üzerine tereyağını kızdırıp olabildiğince eşit olarak dökün.

-200 derecede ısıttığımız fırında altı üstü kızarana kadar pişirin.

-Kadayıf pişerken şerbeti yapabilirsiniz. Şeker, su ve limonu bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Kadayıf pişene kadar şerbeti soğuyacaktır. Tatlınızı şerbetleyin dilimleyin ve servis edin. Afiyet olsun...

Kaynak: Habertürk

Derleme: Gerçek Gündem

Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
Ezgi Mola'ya dehşeti yaşatmıştı. Mahkemedeki savunması pes dedirtti Ezgi Mola'ya dehşeti yaşatmıştı. Mahkemedeki savunması pes dedirtti
Yasaklandı ve bir çok yer artık satmayacak. Evde yapılışı ise basit Yasaklandı ve bir çok yer artık satmayacak. Evde yapılışı ise basit
Emeklilerin zamlı maaşlarıyla ilgili yeni karar! Ödeme tarihleri belirlendi Emeklilerin zamlı maaşlarıyla ilgili yeni karar! Ödeme tarihleri belirlendi
ÇOK OKUNANLAR
Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar! Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar!
Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Ankette durum 'bıçak sırtı': Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında son durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor? Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor?
Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı
Konsensus Araştırma Genel Müdürü Sarı: Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı