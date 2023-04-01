Mutlu olmak için asla söylememeniz gereken 7 şey!

Tavırlarınızı değiştirmek için asla karamsar olmamalısınız. Pozitif bir yaklaşım için de söylememeniz gereken bazı kelimeler vardır.

Habertürk'te yer alan bir içerikte; Mutlu olmak için işte asla söylememeniz gereken 7 şey sıralandı.

1- Sıkıldım

Derste sıkılıyorsanız, çalışmak zorunda olmadığınız için teşekkür edin. Evde sıkılıyorsanız, yapmanız gereken bir sürü iş olmadığı içi teşekkür edin. Yapacak hiçbir şeyiniz olmadığını söylemeyin. Can sıkıntısı eğlenceli olmasa da bir sürü alternatifiniz olduğunu düşünün.

2- Senden nefret ediyorum

Nefret kelimesini, kelime dağarcığınızdan çıkarın. Sevmediğiniz öğretmeninizi ya da patronunuz tanımlamak için bile bu kelimeyi kullanmayın. Eğer birisi canınızı sıkıyorsa, duygularınızı farklı bir şekilde ifade edebilirsiniz.

3- Ölmek istiyorum



Şakasına bile olsa sakın ölmek istediğinizi söylemeyin. Bu hafife alınacak bir konu değildir ve bunu söylememelisiniz. Eğer depresyondaysanız ve gerçekten ölmek istiyorsanız profesyonel yardım almalısınız. Kötü bir hafta geçirmiş olsanız da bu ölmeniz gerektiği anlamına gelmez. İntihar hiçbir şeyin çözümü değildir.

4- Yapamam

Eğer kendinize bir şeyi yapamayacağınızı söylerseniz, yapma ihtimalinizi düşürürsünüz. Olumsuz bakış açısıyla bir durumu çözemezsiniz. Yeteneklerinize güvenmeniz gerekir ve hayat karşınıza ne çıkarıyorsa üstesinden geleceğinize inanın. İyimser bakış açısı harikalar yaratır. Bütün bir günü olumlu olarak geçirdiğinizde farkı göreceksiniz.

5- Hayat anlamsız

Hayır, hayat anlamlı. Kaderinizde kansere çare bulmak ya da çocuk bakmak bile olsa, bir nedenden dolayı hayattasınız. Başarılı olacağınıza inanmalısınız yoksa motivasyonunuzu kaybedersiniz. Hala varlığınızın anlamsız olduğunu düşünüyorsanız, sizi seven insanlar olduğunu ve varlığınızın onlar için anlamlı olduğunu unutmayın.

6- Çirkinim

Herkesin güzellik görüşü farklıdır. Sizin çekici bulmadığınızı bir başkası harika bulabilir. Görünüşünüzden memnun olmadığınız, başkasının sizi güzel bulmadığı anlamına gelmez. Görünüşünüz hakkında endişelenmeyi bırakın ve hayatınızı yaşamaya bakın. Kişiliğiniz, görüntünüzden daha önemlidir.

7- Kimseye ihtiyacım yok



Bazı insanlar yardım almayı reddeder. Yardım almadan bir durumun üstesinden gelmek mümkün olmasa bile, gene de destek istemezler. Hayatta kalabilmek için başkalarına ihtiyacınız var. İnsan her şeyin altından tek başına kalkamaz. Negatif duygularınızı pozitif duygularla değiştirirseniz, günleriniz daha keyifli geçecektir.

MUTLU OLMAK İÇİN UZAK DURMANIZ GEREKENLER

Öte yandan neoldu.com sitesinde de mutlu olmak için uzak durmanız gerekenler listesi sıralandı. İşte bilmeniz gerekenler

1. Sizi Mutsuz Eden İnsanlarla Takılmak



Bu insanlar sizi her zaman mutsuzluğa sürükler. Etrafınızdaki negatiflikten bir an önce kurtulun.

2. Kendinizi Mutsuz Etmek



Yaptığınız işin stresine kapılıpta kendinizi mutsuz etmenize gerek yok. Elbette zorluklarla dolu bir yol olacaktır hayatımızda sonuç ne olursa olsun keyif almaya bakın.

3. Parayı Hedef Olarak Görmek



Bu da en büyük hatalarımızdan birisidir. Her zaman çok paramız olacak değil ya. Yeterli kadar yettiği kadar olsun.

4. Sahip Olduklarınızın Farkına Varamamak



Aslında bir dönüp etrafımıza baksak güzellikleri görsek, sahip olduklarımızın bir farkına varabilsek her şey çok güzel olacak.

5. Kendinizi Başka İnsanlar İle KarşılaştırmakHerkes kendince güzeldir, iyidir, başarılıdır. Herkes kendini çok sevmeli hatalarıyla, yanlışlarıyla ve başkalarıyla asla kıyaslamamalı.

6. Kin Gütmek



Karşınızdakine değil, kendinize yapacağınız en kötü şey.

7. Gelecek ile İlgili Sürekli Endişe Etmek



Mutluluk için anı yaşayıp geçmişi de geleceği de unutmak gerek.

8. Kendinize Haksızlık Etmek



Herkesin hataları, kötü huyları olabilir. Kendinize bu kadar kötülük etmeyi bırakın.

9. Sürekli Stresli Bir Yaşam Sürmek



Stresi de güzel anları da beraber yaşayın hiçbir şeyin dozunu fazla kaçırmayın.