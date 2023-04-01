Kıtır kıtır sirkesiz limonla kurulan karışık turşu yapımı. Asla erimiyor

Sirkesiz limonla turşu kurmanın geçmişi çok eskilere dayanıyor. Son zamanlarda sirkenin keskin tadını turşuda sevmeyenler limonla turşu daha popüler olmaya başladı.

Kıtır kıtır turşu yapmanın püf noktaları



-Turşunun kapağının sıkıca kapandığından emin olun. Hiç hava almamalı

-Sebzeleri kavanoza yerleştirirken sıkı sıkı yerleştirin. Aralarında hiç boşluk kalmasın.

-İçme suyu kullanın. Eğer musluk suyu kullanacaksanız da en az bir gece dinlendirin.

15 gün içinde turşunun kapağını açmayın.

-Kaya tuzunun yerine başka alternatif aramayın. Normal tuzla turşu olmaz.

-Sebzelerin iyice yıkanması çok önemli.

-Kullandığınız limonun kabuğunu mutlaka soyun yoksa acımsı bir tadı oluyor

-Gelelim tarifimize...

Limonla kurulan karışık turşu için gerekli malzemeler



1 litre kavanoz için;

4 adet salatalık (Acur da güzel oluyor)

4 adet biber (Acı seviyorsanız bir kaç tane cin biber atabilirsiniz)

4 diş sarımsak

1 adet kapya biber

1 adet olgunlaşmamış domates

1.5 yemek kaşığı kaya tuzu

2 adet limon suyu

2 su bardağı kaynamış su

Üzerine koymak için 3-4 dilim limon



Limonla kurulan karışık turşu tarifi nasıl yapılır?



✔️ Sebzeleri güzelce yıkayın. Sebzeleriniz küçükse hiç doğramayın. Büyükse iri iri doğrayabilirsiniz.

✔️ Kavanozu yıkayıp steril hale getirin.

✔️ Sarımsakların kabuğunu soyun.

✔️ Öncelikle sarımsakların 2 tanesini kavanozun tabanına yerleştirin. Biraz biberden biber salatalıktan biraz domatesten yerleştirin. Aralarına tuz serpip sarımsak ekleyin.

✔️ Sebzeleri bastırarak yerleştirin ki aralarında boşluk kalmasın.

✔️ Limonun suyunu dökün. Artan tuzun tamamını da dökün. Kabuğu soyulmuş 3-4 dilim limon halkasını da üst kısma yerleştirin.

✔️ Kavanozu sallayıp alt üst edin.

✔️ Kalan kısmı da kaynar su ile doldurup kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Kaynak: Sağlık Haberciniz: Derleme: Gerçek Gündem